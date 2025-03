Der Verwaltungsrat der GOFAST AG hat den Rücktritt des langjährigen CEO bekannt gegeben. Der Rücktritt von Domenic Lanz per Ende April 2025 erfolgt auf eigenen Wunsch. Übergangsweise übernimmt Stephanie Sauter den CEO-Posten. In der Mitteilung lobt der Verwaltungsrat die Arbeit von Domenic Lanz. Unter seiner Führung habe sich das Unternehmen in den vergangenen neun Jahren "vom kleinen Startup zum führenden Schweizer Schnellladeanbieter mit über 30 ...

