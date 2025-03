Über der europäischen Tourismusbranche scheint die Sonne wieder aufzugehen. Die TUI-Aktie setzt ihre Erholung den vierten Tag in Folge fort. Angetrieben wurde das Papier am Mittwoch durch einen positiven Analystenkommentar von JPMorgan, der verheißungsvolle Kursgewinne in Aussicht stellt.JPMorgan-Analyst Karan Puri bewertete die TUI-Aktie mit "Overweight" und setzte das Kursziel auf 12,00 Euro, was auf Basis des aktuellen Kurswerts einem Aufwärtspotenzial von mehr als 60 Prozent entspricht. Die ...

