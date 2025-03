Während Gold ein neues Allzeithoch erklommen hat, konnte Silber ein neues Jahreshoch verzeichnen. Platin und Palladium hinken zwar hinterher, zeigen jedoch ebenfalls positive Bewegungen. In dieser Woche entwickelten sich die Edelmetalle recht einheitlich und verzeichneten Zuwächse: Gold legte um 1,8 % auf 3.042 US-Dollar zu, Silber stieg um 0,82 % auf 34,03 US-Dollar, Platin verzeichnete ein Plus von 0,29 %, während Palladium um 0,57 % zulegte. Die Marktbewegungen spiegeln eine zunehmende Unsicherheit wider, die Investoren vermehrt in sichere Anlagen ...

