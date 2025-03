Die Aventus Maklergruppe hat sich zur weiteren Unterstützung des Wachstums einen neuen Head of M&A ins Haus geholt. Gerrit Schmickler, der über langjährige einschlägige Erfahrung verfügt, ist von nun an am Frankfurter Standort von Aventus aktiv. Neuzugang bei der Aventus Maklergruppe: Das Unternehmen hat zur weiteren Unterstützung Gerrit Schmickler als neuen Head of Mergers & Acquisitions am Standort Frankfurt gewonnen. Schmickler verfügt über langjährige Erfahrung in dem Bereich. Nach seinem Studium ...

Den vollständigen Artikel lesen ...