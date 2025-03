Der Telekommunikationsanbieter erlebt eine positive Kursentwicklung mit einem Plus von 2,84 Prozent, liegt jedoch weiterhin unter dem Jahreshöchststand vom Juni 2024.

Die Aktie des Telekommunikationsunternehmens 1&1 AG zeigt sich derzeit in einer positiven Entwicklungsphase. Im jüngsten Handel verzeichnete das Wertpapier einen bemerkenswerten Zuwachs von 2,84 Prozent und erreichte damit einen Kurs von 15,20 Euro. Gegenüber dem vorangegangenen Handelstag bedeutet dies einen Anstieg um 42 Cent. Bereits während der XETRA-Handelssitzung zeichnete sich diese Aufwärtsbewegung ab, als die Aktie ein Tageshoch von 14,96 Euro markierte. Das Handelsvolumen belief sich auf 10.967 gehandelte Aktien. Diese Entwicklung dürfte für Anleger besonders erfreulich sein, zumal der aktuelle Kurs eine deutliche Erholung gegenüber dem 52-Wochen-Tief darstellt. Dieses wurde am 15. Januar 2025 mit 11,10 Euro erreicht, was bedeutet, dass der gegenwärtige Kurs etwa 25,5 Prozent über diesem Tiefstand liegt. Trotz dieser positiven Tendenz bleibt die Aktie allerdings noch merklich unter ihrem 52-Wochen-Hoch, das am 7. Juni 2024 bei 17,94 Euro verzeichnet wurde - ein Unterschied von knapp 17 Prozent zum aktuellen Niveau.

Finanzielle Kennzahlen und Prognosen

Die jüngsten Quartalsergebnisse von 1&1, die am 12. November 2024 präsentiert wurden, zeigen ein differenziertes Bild der Unternehmensleistung. Für das am 30. September 2024 abgeschlossene Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 Euro ausgewiesen, was einen Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von 0,41 Euro darstellt. Parallel dazu verzeichnete das Unternehmen einen Umsatzrückgang um 3,60 Prozent auf 1,00 Milliarden Euro, verglichen mit 1,04 Milliarden Euro im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Finanzexperten einen Gewinn von 1,63 Euro je Aktie. Zudem wird mit einer stabilen Dividende von 0,050 Euro gerechnet, was dem Niveau des Vorjahres entspricht. Bemerkenswert erscheint die Einschätzung von Analysten, die im Durchschnitt ein Kursziel von 19,17 Euro für die 1&1-Aktie angeben. Dies würde ein erhebliches Aufwärtspotenzial im Vergleich zum aktuellen Kursstand bedeuten. Die nächste Berichtssaison steht bereits vor der Tür - die Veröffentlichung der Kennzahlen für das vierte Quartal 2024 wird voraussichtlich am 27. März 2025 erfolgen.

