Kanadas drittgrößtes Finanzinstitut erwirbt bedeutende Anteile an US-amerikanischer KeyCorp, steigert Führungsgehälter und übertrifft Quartalserwartungen der Analysten.

Die Bank of Nova Scotia, allgemein als Scotiabank bekannt, hat in jüngster Zeit mehrere bedeutende Entwicklungen durchlaufen, die ihre Position am Finanzmarkt beeinflussen. Der CEO Scott Thomson erhielt im März 2025 eine Gehaltserhöhung von 27%, wodurch sein Gehalt für das Geschäftsjahr 2024 auf 9,76 Millionen CAD stieg. Diese Anpassung entspricht den Vergütungstrends anderer kanadischer Banken nach wesentlichen strategischen Transaktionen. Für 2025 ist Thomsons Gehaltsziel auf 11,5 Millionen CAD festgesetzt, was einem Anstieg von fast 21% gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Scotiabank hat erfolgreich einen Anteil von 14,9% an KeyCorp, einer regionalen US-Bank, für rund 2,8 Milliarden CAD erworben. Diese Investition spiegelt den strategischen Fokus der Bank auf die Stärkung ihrer Präsenz im nordamerikanischen Handelskorridor wider. Zudem hat das Unternehmen den Verkauf seiner Geschäftstätigkeiten in Kolumbien, Panama und Costa Rica an Banco Davivienda abgeschlossen und im Gegenzug einen 20%-igen Anteil an Davivienda erhalten, um seine Position im lateinamerikanischen Markt zu festigen.

Finanzielle Leistung übertrifft Erwartungen

Für das am Februar 2025 endende Geschäftsquartal meldete die Scotiabank einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,76 CAD, womit sie die Analystenerwartungen von 1,65 CAD übertraf. Diese Leistung wurde durch starke Beiträge aus den Bereichen Kapitalmärkte und Vermögensverwaltung gestützt. Allerdings legte die Bank auch 1,16 Milliarden CAD für Rückstellungen gegen potenzielle Kreditverluste zurück, teilweise aufgrund von Unsicherheiten durch Handelsspannungen und mögliche US-Zölle auf kanadische Importe.

Branchenübergreifendes Engagement und wirtschaftliche Perspektiven

Angesichts potenzieller Handelsherausforderungen, einschließlich der Androhung von US-Zöllen auf kanadische Importe, hat die Scotiabank gemeinsam mit anderen großen kanadischen Banken die Bundesregierung zu Reformen aufgefordert, die auf die Steigerung der Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit abzielen. Diese Reformen werden als wesentlich angesehen, um wirtschaftliche Risiken zu mindern und Wachstum zu erhalten. Die Bank positioniert sich damit aktiv in der wirtschaftspolitischen Debatte und unterstreicht ihre Rolle als bedeutender Akteur in der kanadischen Finanzlandschaft.

