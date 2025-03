Mainz (ots) -Im "auslandsjournal-Podcast: Der Trump-Effekt" des ZDF analysieren Katrin Eigendorf, Ulf Röller und Elmar Theveßen wöchentlich die von der Trump-Präsidentschaft ausgelösten, tiefgreifenden globalen Veränderungen. Die internationale Sonderkorrespondentin des ZDF sowie die ZDF-Auslandsstudioleiter in Brüssel und Washington geben fundierte Einblicke in die Entwicklungen und Zusammenhänge - die erste Folge ist ab Mittwoch, 19. März 2025, ab circa 19.00 Uhr, abrufbar.Donald Trump ist wieder an der Macht und hat innerhalb kürzester Zeit die Weltordnung ins Wanken gebracht: Trump verhandelt im Alleingang mit Wladimir Putin, wirft der Europäischen Union Abzocke vor und setzt befreundete Staaten wie Kanada unter Druck. Was bedeutet das für Deutschland, Europa und die globale Sicherheit? Verfolgt die Trump-Regierung einen größeren Plan? Und wie können die europäischen Staaten darauf reagieren?Trumps Politik ist unberechenbar, chaotisch und disruptiv. Doch was davon ist Getöse? Und was sind Fakten? Wo liegen Lösungen, und wo sorgt die Trump-Regierung für Bewegung? In "Der Trump Effekt" ordnen die Hosts die wichtigsten Entwicklungen ein und erklären komplexe Zusammenhänge. Ein Podcast für alle, die verstehen wollen, warum die Welt seit Trump nicht mehr dieselbe ist - und was als Nächstes kommen könnte.Die drei HostsKatrin Eigendorf ist internationale Sonderkorrespondentin des ZDF und berichtet aus Krisen- und Kriegsgebieten, zum Beispiel aus der Ukraine, dem Gazastreifen oder aus Afghanistan. Auch aus Russland hat sie lange Jahre als Korrespondentin berichtet. Ulf Röller leitet das ZDF-Studio in Brüssel und ist unter anderem verantwortlich für die ZDF-Berichterstattung über die Europäische Union und die NATO. Zuvor hatte er für das ZDF aus China und Ostasien berichtet. Elmar Theveßen ist seit 2019 Leiter des ZDF-Studios in Washington und berichtet aus den USA und aus Mittelamerika. Die drei Hosts analysieren regelmäßig geopolitische Veränderungen. Sie wurden für ihre journalistische Arbeit unter anderem mit dem Werner-Holzer-Preis für Auslandsjournalismus und dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis für Fernsehjournalismus ausgezeichnet.Auch als Video-Podcast onlineDas "auslandsjournal" beleuchtet mittwochs um 22.15 Uhr im ZDF die Hintergründe des aktuellen Weltgeschehens. Wöchentlich gibt es nun zudem jeweils eine neue Podcast-Folge, veröffentlicht auf den wichtigsten Podcast-Plattformen sowie als Video-Podcast auf dem ZDF-Streamingportal, im ZDFheute-Web und in der ZDFheute-App.Anregungen, Kommentare oder Kritik zum neuen Podcast gerne per E-Mail an: auslandsjournalpodcast@zdf.de. "auslandsjournal - der Podcast: Der Trump-Effekt" folgt auf die "auslandsjournal"-Podcasts "Brave New World" und "Global Deep Dive".KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Das "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/magazine/auslandsjournal-138) im ZDF streamen.- "Global Politix" (https://www.zdf.de/magazine/global-politix-uebersicht-100) im ZDF streamen.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5994476