Herzlich Willkommen zum "eMobility Update'. Unsere Kollegin Carla Westerheide war Ende vergangener Woche für Sie in Rumänien! Der Grund: Ford hat vor Ort mit der Produktion von gleich drei Elektroautos begonnen. Darunter ist der Kleinwagen-Hoffnungsträger Puma Gen-E. In der Fabrik von Ford Otosan in Craiova laufen ab sofort der neue Puma Gen-E, der E-Transit Courier und der E-Tourneo Courier vom Band. Es sind die ersten Elektro-Fahrzeuge, die in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...