© Foto: ARK Invest

Die ARK-Invest-Chefin Cathie Wood sieht den Hype um Memecoins kritisch, bleibt jedoch optimistisch gegenüber etablierten Kryptowährungen wie Bitcoin.Die Flut an sogenannten Memecoins, die derzeit den 2,6 Billionen US-Dollar schweren Kryptomarkt überschwemmt, wird nach Einschätzung von Starinvestorin Cathie Wood langfristig kaum Bestand haben. "Die meisten dieser Coins werden wahrscheinlich wertlos sein", sagte die Gründerin und CEO von ARK Investment Management LLC in einem Interview mit Bloomberg Television am Dienstag. Laut Wood entstehen durch die Kombination aus Blockchain-Technologie und künstlicher Intelligenz aktuell "Millionen" neuer Memecoins - jedoch ohne wirklichen Nutzen oder …