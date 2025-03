Kostenloses Webinar - Einführung in die Welt der Derivate - Dafür können Sie Derivate professionell nutzen

Werbung







Am heutigen Mittwoch (19.03.2025) laden wir Sie um 18:30 Uhr herzlich zu unserem Webinar "Einführung in die Welt der Derivate - Dafür können Sie Derivate professionell nutzen" ein. Unser Produktexperte Julius Weiß freut sich auf Ihre Fragen.



Aktien können eine spannende Möglichkeit sein, Vermögen aufzubauen. Doch einzelne Aktien sind oft teuer und es ist nicht immer einfach, ein breit diversifiziertes Portfolio aufzubauen. Genau hier kommen Derivate ins Spiel. Sie ermöglichen es Ihnen, kostengünstiger in Einzelaktien zu investieren, von fallenden Kursen zu profitieren und Ihre Anlagestrategie flexibel zu gestalten. Im heutigen Webinar behandeln wir daher die Frage, wie Derivate professionell genutzt werden können. Im Rahmen des Webinars wird darauf eingegangen, warum Derivate oft günstiger sind als Aktien und eine breitere Streuung der Vermögenswerte ermöglichen. Zudem wird erläutert welche Chance-/Risiko-Profile es gibt und wie Sie als Anleger von steigenden, als auch von fallenden Kursen profitieren können. Zuletzt wird an Beispielen aufgezeigt, welche Strategien Sie für den erfolgreichen Handel mit Derivaten nutzen können.



Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 19. März um 18:30 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC