DOW JONES--Die Europäische Union will ihre Stahlimporte angesichts des weltweiten Überangebots um 15 Prozent senken, da die Stahlbranche auch mit den Auswirkungen der US-Handelszölle zu kämpfen hat. Die Europäische Kommission erklärte, sie werde einen kurzfristigen Mechanismus zum Schutz der Stahlindustrie der EU verstärken, und versprach, weitere langfristige Maßnahmen zum Erhalt ihrer Wettbewerbsfähigkeit einzuführen.

In einer Branche, die weltweit von Überkapazitäten überschwemmt wird, sind die europäischen Stahlhersteller von hohen Energiepreisen, der Konkurrenz durch billigere Importe aus Asien und der zuletzt gedämpften Nachfrage betroffen. Analysten zufolge könnten die von der Trump-Administration eingeführten Zölle diese Probleme noch verschärfen, indem sie die Hersteller dazu veranlassen, ihre Exporte nach Europa umzulenken.

Die Kommission hat angekündigt, dass sie ihre sogenannten Stahlschutzmaßnahmen gegen weltweite Überkapazitäten - mit denen sie Zölle auf Stahleinfuhren erhebt, die über dem historischen Handelsniveau liegen - ab April anpassen wird, um die Einfuhren um 15 Prozent zu senken. Mit diesem Schritt soll den jüngsten Marktentwicklungen Rechnung getragen werden, so die Kommission.

Längerfristig arbeite die Kommission an einer Verschärfung der derzeitigen Schutzmaßnahmen, die im Juni nächsten Jahres auslaufen sollen, so die Kommission. Der Vorschlag werde bis zum dritten Quartal vorgelegt werden.

Die EU wird eine Mindestanforderung für sauberen, in Europa hergestellten Stahl im öffentlichen Beschaffungswesen einführen und kündigte an, dass sie versuchen werde, die Vorschriften zu ändern, um zu verhindern, dass außerhalb der EU hergestellter Stahl als lokales Produkt verkauft wird, nachdem er in Europa einer geringfügigen Umwandlung unterzogen wurde, sagte Industriekommissar Stephane Sejourne bei einer Pressekonferenz.

Die Kommission erklärte, dass Länder wie China und Indien sowie andere Länder im Nahen Osten ihre Produktionskapazitäten mit Hilfe von Subventionen ausgebaut hätten, während die Produktion und die Kapazitäten in der EU rückläufig waren. Sie erklärte, dass sie auch beabsichtige, Aluminium auf dem europäischen Markt im Hinblick auf die Einführung ähnlicher Schutzmaßnahmen zu bewerten.

Mehr als die Hälfte der Produktionskapazitäten für Primäraluminium in der EU sind seit 2021 ungenutzt, und die derzeitige Auslastung der Stahlkapazitäten in der EU von etwa 65 Prozent sei nicht nachhaltig, so die Kommission.

Der Plan der Kommission liefe die richtige Diagnose für die Herausforderungen, vor denen die Industrie steht, aber konkrete Maßnahmen müssten rasch folgen, hieß es vom Europäischen Stahlverband.

Thyssenkrupp hatte im November angekündigt, 11.000 Arbeitsplätze in seinem Stahlgeschäft zu streichen, was etwa 40 Prozent der Belegschaft entspricht, um seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern.

Schätzungen zufolge wird die weltweite Überkapazität an Stahl im Jahr 2024 mehr als das Viereinhalbfache des jährlichen EU-Verbrauchs betragen, so die Kommission unter Berufung auf die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung.

March 19, 2025 11:33 ET (15:33 GMT)

