FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Vonovia nach Jahreszahlen von 39,00 auf 32,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Immobilienkonzern habe im vergangenen Jahr alle selbstgesteckten Ziele erreicht und zudem den Ausblick bestätigt, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings hätten die jüngst gestiegenen Zinsen die Stimmung in der Branche deutlich belastet. Oblinger senkte seine Schätzungen für Vonovia./niw/glVeröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2025 / 15:33 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2025 / 15:45 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A1ML7J1