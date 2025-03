Wal gewinnt 10 Mio. $ mit BTC, Krypto-KI-Agent $MIND kann ähnliches aufzeigen

Mit einem gehebelten Leerverkauf auf Bitcoin konnte ein Wal einen beträchtlichen Gewinn von 10 Mio. USD erzielen. Solche Chancen soll künftig auch der neue Krypto-KI-Agent Mind of Pepe mithilfe seiner fortschrittlichen Fähigkeiten aufzeigen.

Aus diesem Grunde hat sich der Vorverkauf des Projektes schnell zu einem der erfolgreichsten in diesem Jahr entwickelt. So konnte dieser in nur etwas mehr als zwei Monaten schon eine Finanzierungssumme in Höhe von 7,46 Mio. USD erzielen.

Dank der neuen KI von Mind of Pepe soll es für die Kryptoinvestoren zudem weniger eine Rolle spielen, in welche Richtung sich der Kryptomarkt bewegt. Denn es sollen mithilfe der Handelsstrategien auch marktunabhängige Renditen ermöglicht werden.

Schnelle Investoren können den nativen $MIND-Coins noch über den Vorverkauf für den aktuellen Preis von 0,0035518 USD kaufen. Für dieses Angebot stehen allerdings nur noch weniger als 35 Stunden zur Verfügung, da dann bereits die nächste Preiserhöhung erfolgen wird.

Erfolgreiche Trades mit $BTC, $MUBARAK und $TUT

Am vergangenen Sonntag hat ein Bitcoin-Wal mit seiner Short-Position auf BTC-Perpetual-Futures in Höhe von 445 Mio. USD mit einem 40-fachem Hebel einen Gewinn von 1,3 Mio. USD erzielt.

Der Liquidationspreis des Wals lag über 85.592 USD, weshalb eine Gruppe von Investoren versucht hatte, diesen durch einen Short Squeeze aus der Position zu treiben. Jedoch hat der Wal weitere 5 Mio. USD hinzugefügt, um seine Marge zu erhöhen.

Einen Tag vor dem FOMC-Treffen hat er seine Position geschlossen, als der Bitcoin-Preis während des asiatischen Handels am Mittwoch auf 81.000 USD gefallen ist. Zu diesem Zeitpunkt hat der Trader einen Gewinn in Höhe von fast 10 Mio. USD erzielt.

This whale has closed all his positions and made a profit of $9.46M in just 8 days.https://t.co/EtI4kinRNE pic.twitter.com/TPxf6MIIqR - Lookonchain (@lookonchain) March 18, 2025

Zur Steigerung der Gewinne hat der Wal dann in Ethereum investiert und laut Etherscan für mehr als 6,1 Mio. USD über 3.200 ETH erworben. Zudem konnte ein weiterer Investor mit $MUBARAK 40.000 USD in 1,28 Mio. USD verwandeln und mit $TUT 42.000 USD in 300.000 USD.

What a smart trader-made $1.28M on $mubarak and another $300K+ on $TUT!



Spent $40K to buy 8.7M $mubarak and sold 2.7M $mubarak for $248K, leaving 6M $mubarak($1.08M).



Spent $42K to buy 11.1M $TUT and sold 1.9M $TUT for $32K, leaving 9.2M $TUT($312K).https://t.co/TUVvu87OP0 pic.twitter.com/ObZQU35YtW - Lookonchain (@lookonchain) March 18, 2025

Wie die Beispiele verdeutlichen, können auf dem Kryptomarkt schnell beträchtliche Gewinne erzielt werden. Allerdings wird dafür eine kontinuierliche Überwachung der Märkte vonnöten. Viele durchschnittliche Investoren können dies jedoch wahrscheinlich nicht so gut wie der Wal, welcher ununterbrochen auf die Charts und News schaut.

Dieser Umstand soll sich jedoch durch die KI von Mind of Pepe ändern, welche die Überwachung und Analyse des Marktes übernimmt. So soll diese die Trends verfolgen und den Anlegern verwertbare Erkenntnisse übermitteln.

Nach Abschluss des Vorverkaufs ist mithilfe der Technologie des KI-Agenten genau dies geplant. Dann kann zudem die organische Nachfrage hinzukommen, welche sich förderlich auf den Kursverlauf auswirkt.

Mind of Pepe wird zum besten Assistenten für Kryptoinvestoren

Bei Mind of Pepe handelt es sich nicht nur um ein weiteres Trading-Tool. Stattdessen ist es ein effizienter Handelsassistent, welcher unentwegt neue Informationen aufnimmt und analysiert sowie seine Herangehensweise optimiert.

Die fortschrittliche KI soll den Nutzern ermöglichen, dass sie die profitablen Handelssetups wie den Leerverkauf mit dem Gewinn in Höhe von 10 Mio. USD vor der Einpreisung der Mainstreet entdeckt.

Dafür verwendet Mind of Pepe die Hive-Mind-Analyse, mit welcher Informationen aus dem kollektiven Wissen der Anleger von Plattformen wie X gesammelt werden. Denn durch das Verfolgen der Unterhaltungen, Trends und Stimmungen lassen sich leichter exakte Aussagen über künftige Entwicklungen treffen. Somit lassen sich potenziell Chancen finden, welche andere übersehen.

Diese Erkenntnisse werden dann von Mind of Pepe in umsetzbare Handelsideen gewandelt. Bei diesem Prozess verbessert sich der KI-Agent eigenständig und ohne äußere Eingriffe weiter, um immer bessere Ergebnisse für seine Tokeninhaber zu erzielen.

Roadmap | Quelle: Mind of Pepe

Ebenso interagiert Mind of Pepe mit wichtigen Persönlichkeiten, Plattformen und Gemeinschaften, um die Reichweite zu steigern und weitere Erkenntnisse über die aktuellen Entwicklungen zu erlangen.

Überdies kann der KI-Agent mit Blockchains und ihren Angeboten interagieren. Auf diese Weise sind sogar eigene Token-Starts möglich, welche ebenfalls die neuesten Trends nutzen, wobei es vor allem im Memecoin-Sektor auf Aktualität, Geschwindigkeit und Moden ankommt.

So ist Mind of Pepe sogar dazu in der Lage, selbst Chancen zu erschaffen, sofern der Markt keine bietet. Somit können Projekte kreiert und sogar beworben werden, die sich an aktuellen Gesprächen orientieren und schnell Aufmerksamkeit erlangen können.

Dabei stellt Mind of Pepe eine Fusion aus effizienter Datenanalyse, adaptiver KI und Blockchain-Interaktionen dar, womit er sich zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Kryptoinvestoren entwickelt, welche den Märkten einen Schritt voraus sein wollen.

Vorschau auf die Technologie von Mind of Pepe

Das Team von Mind of Pepe hat nun die ersten Einblicke in die Technologie gegeben, welche hinter der KI verborgen ist. So wurden einige beeindruckende Mechanismen vorgestellt, die Anlegern entscheidende Vorteile verschaffen sollen.

AI + RAG: The Perfect Intelligence Stack



MIND of Pepe is built for speed & accuracy.



? LLM-powered conversational AI (trained on crypto, memes & market trends).

? RAG (Retrieval-Augmented Generation) for real-time insights.

? REST API integration with live market data… - MIND of Pepe (@MINDofPepe) March 7, 2025

Angetrieben wird Mind of Pepe von einem LLM, eine auf Unterhaltungen spezialisierte KI, welche auch bekannte Chatbots antreibt. Im Unterschied zu diesen wurde der KI-Agent jedoch auf Kryptowährungen, Memes und Markttrends abgestimmt. So kann man sich mit Mind of Pepe wie mit einem gut informierten Trader unterhalten, welcher bestens über alle neuesten Markttrends informiert ist.

Außerdem verwendet er das RAG-System (Retrieval-Augmented Generation), um die KI-Spracherkenntnisse mit Echtzeitdatenabfragen zu verbinden. So können größere Marktbewegungen von Bitcoin mithilfe von RAG von Mind of Pepe aufgeschlüsselt werden, um live aufzuzeigen, was gerade passiert.

Zudem verwendet der KI-Agent eine REST-API-Integration, um auf Live-Datenfeeds zuzugreifen. Damit sollen immer die wichtigsten Kennzahlen wie die Kurse, das Volumen und die Stimmungsschwankungen erfasst werden.

Somit wird das Fundament für leistungsstarke Prognosen mithilfe von künstlicher Intelligenz geschaffen, auf welche exklusive die Inhaber des nativen $MIND-Coins zugreifen können, sobald das Release erfolgt ist.

So kann man am Presale von Mind of Pepe teilnehmen

Kaufen lassen sich die $MIND-Token zum jetzigen Zeitpunkt über die Website des Projektes, nachdem eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet verbunden wurde. Danach stehen als Zahlungsmethoden ETH, USD und mit Bankkarte ebenso Fiatwährungen bereit.

In der Best Wallet können Sie auch an dem Vorverkauf teilnehmen, wobei Sie diesen unter dem Menüpunkt "Upcoming Tokens" finden. Mit dieser Anwendung sehen Sie Ihre Bestände auch schon vor Abschluss des Presales und erhalten noch zahlreiche weitere Vorteile. Herunterladen kann man sie über den Google Play Store und den Apple App Store.

Schnell von den neuesten Funktionen, Partnerschaften und Listungen von Mind of Pepe erfahren Sie über X und Telegram.

