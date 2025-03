Dublin (www.anleihencheck.de) - Der US-Notenbankchef Jerome Powell wird vorerst abwarten und die aktuellen Unsicherheiten unterstreichen, so Daniel Loughney, Head of Fixed Income bei Mediolanum International Funds. Es sei daher sehr unwahrscheinlich, dass die FED die offiziellen Zinssätze anpassen werde. Das Ziel liege jedoch nach wie vor zwischen 4,25 und 4,50 Prozent. Obwohl sich die wirtschaftliche Stimmung, insbesondere unter den Verbrauchern, seit der letzten Sitzung verschlechtert habe, hätten sich die Fundamentaldaten kaum verändert. Die Beschäftigtenzahlen seien etwas schwächer und der im Januar verzeichnete Anstieg des Verbraucherpreisindexes gehe wieder zurück - der Arbeitsmarkt scheine also ausgeglichen, bei langsamer Disinflation. ...

