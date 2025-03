Krypto-Analyst Ki Young Ju: Ende des Bitcoin-Bullenmarkts und der Altcoin Season?

Ein anerkannter Krypto-Experte hat vor kurzem seine ernüchternde Prognose für den Kryptomarkt veröffentlicht. Ki Young Ju, Mitbegründer und Geschäftsführer des Krypto-Analyseunternehmens CryptoQuant, schockierte viele Investoren mit seiner Einschätzung, dass der Bitcoin-Bullenmarkt bereits vorüber sei und in den nächsten sechs bis zwölf Monaten eine Phase mit seitwärts oder sogar abwärts gerichteten Kursen folgen werde. Doch es gibt auch Stimmen, die dieser düsteren Prognose widersprechen.

Alarmierende On-Chain-Daten deuten auf Bärenmarkt hin

Ki Young Ju stützt seine pessimistische Markteinschätzung auf verschiedene On-Chain-Metriken, die ihm zufolge alle auf einen beginnenden Bärenmarkt hindeuten. Seiner Analyse nach trocknet die Liquidität im Markt aus, und auch Wale beginnen bereits, ihre Bitcoin-Bestände zu niedrigeren Preisen zu verkaufen.

Zudem zieht der Experte wichtige Indikatoren wie MVRV (Market Value to Realized Value), SOPR (Spent Output Profit Ratio) und NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) heran. Sein aus diesen Daten erstellter Indikator, der den 365-Tage-Durchschnitt nutzt und in der Vergangenheit Trendwenden zuverlässig angezeigt hat, fällt derzeit langsam ab. Als zusätzliche Warnsignale nennt er die rückläufigen ETF-Mittelflüsse der letzten drei Wochen und die Tatsache, dass das Handelsvolumen um die 100.000 US-Dollar-Marke nicht ausreichte, um neue Höchststände zu erreichen.

Gegenargumente: Ist es nur eine Korrektur im Bullenmarkt?

Trotz der alarmierenden Analyse gibt es starke Gegenargumente, die dafür sprechen, dass wir uns lediglich in einer normalen Korrekturphase innerhalb eines intakten Bullenmarktes befinden. Die Aussagekraft solcher Indikatoren ist nicht in Stein gemeißelt, und zahlreiche weitere Faktoren spielen eine wichtige Rolle, insbesondere die globale Geldmenge M2.

Das regulatorische Umfeld übt ebenfalls entscheidenden Einfluss aus, wobei die Kryptoindustrie derzeit große Unterstützung aus den USA erfährt. Unter der Trump-Regierung strebt das Land an, zum Marktführer im Kryptobereich zu werden. Zudem befindet sich die strategische Krypto-Reserve der USA in Vorbereitung, die neben Bitcoin auch weitere Kryptowährungen wie ETH, SOL, XRP und ADA enthalten soll. Mit dieser und den anstehenden Genehmigungen weiterer Krypto-ETFs könnte neue Liquidität in die Märkte gelangen, was eine Altcoin Season auslösen könnte.

Mind of Pepe: KI-gestützter Presale für optimale Investmententscheidungen

Für Anleger, die trotz der widersprüchlichen Marktanalysen investieren möchten, wurde ein neuer KI-Agent namens Mind of Pepe entwickelt. Dieser nutzt verschiedene KI-Module, um Marktdaten umfassend zu erfassen und zu filtern, damit Investoren nicht von der Informationsflut überwältigt werden.

Mind of Pepe ist darauf spezialisiert, historisch profitable Muster zu erkennen und in ähnlichen Situationen neue Investmentchancen aufzuzeigen. Dank seiner hohen Geschwindigkeit sollen Inhaber der nativen $MIND-Coins besonders gut von den Erkenntnissen profitieren können, wobei sich die generierten Investmentideen auch mit Handelsrobotern schnell und passiv umsetzen lassen. Der KI-Agent fungiert zudem als Assistent und Berater für den Blockchain-Bereich und hilft dabei, die üblichen Einstiegshürden für traditionelle Nutzer abzubauen.

Der Vorverkauf von Mind of Pepe stellt aktuell eine zeitlich begrenzte Gelegenheit dar. Die Coins können nur noch für kurze Zeit zum rabattierten Preis von 0,0035376 USD erworben werden. Mit bereits eingeworbenen 7,43 Millionen USD drängt die Zeit für Investoren, die sich besonders gute Konditionen sichern wollen, bevor der Preis steigt oder der Presale endet.

