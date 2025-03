US-Aktien haben es in diesem Jahr nicht leicht. Doch könnte Anleger schon bald eine mehrtägige Erholungsrallye erwarten? Ein renommierter Analyst zeigt sich jedenfalls optimistisch. Was für Zeiten an der Börse! Selbst die sonst so starken Magnificent Seven-Aktien wie Nvidia, Microsoft und Co. mussten in den letzten Wochen kräftig Federn lassen. Seit Jahresbeginn verzeichnen sie zweistellige Verluste. Auch die großen US-Aktienindizes wie der S&P 500 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...