Damit werden Fahrzeuge in Zukunft sicherer, leistungsfähiger, langlebiger und günstiger

Die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 6,1 Millionen Euro wird von Vsquared Ventures und Planet A angeführt, mit Beteiligung von Climate Club.

Durch die Technologie können Hersteller von Elektrofahrzeugen die Batterielebensdauer um bis zu 80 verlängern sowie die Reichweite und Leistung erhöhen, bei gleichzeitig niedrigeren Herstellungskosten.

PULSETRAIN wird das Kapital nutzen, um die Produktentwicklung voranzutreiben und die Grundsteine für die Skalierung und Industrialisierung zu legen.

Das Münchener Start-up PULSETRAIN hat sich eine Seed-Finanzierung in Höhe von 6,1 Millionen EUR gesichert, um durch Innovation einen Paradigmenwechsel in der Elektromobilität anzustoßen. Die Finanzierung, angeführt von Vsquared Ventures und Planet A sowie mit Beteiligung von Climate Club, wird PULSETRAIN nutzen, um die Produktentwicklung voranzutreiben und die Skalierung und Industrialisierung vorzubereiten.

Herkömmliche Batteriesysteme setzen in der Regel auf isolierte Betrachtungen einzelner Komponenten PULSETRAIN verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz. Das Unternehmen kombiniert die Funktionen des Batteriemanagementsysteme (BMS), mit den Funktionen des Inverters und der Ladeelektronik in einer hochintegrierten "In-Battery" Lösung. Im Zentrum steht ein Multi-Level-Inverter, der durch die Kombination von Hard- und Software eine effizientere Energienutzung ermöglicht. Mit nur einer standardisierten Elektronik und der Nutzung von AI wird der gesamte Antriebsstrang in das Batteriegehäuse integriert. So werden einige sonst übliche Standardkomponenten nicht mehr gebraucht. Das Ergebnis: höhere Reichweiten, eine um bis zu 80 längere Lebensdauer von durchschnittlich 10 auf bis zu 18 Jahre, leistungsfähigere Fahrzeuge bei geringeren Kosten, die durch die Technologie aufgrund der reduzierten Gefahr von thermischen Ereignissen sicherer werden. In einem hochkompetitiven Markt hat dies für Hersteller höchste Priorität. Parallel arbeitet PULSETRAIN an der Umsetzung einer Multilevel-Plattform für KI basierte Echtzeitdatenauswertung. Diese eröffnet völlig neue Möglichkeiten im Bereich des Flottenmanagements, intelligenter Ladesteuerung und der bidirektionalen Einbindung von Fahrzeugen in das Stromnetz.

Thomas Plaschko, Mitgründer von PULSETRAIN, sagt: "Die heutigen Antriebstechnologien stammen aus der klassischen Elektroindustrie, während Batteriesysteme ihren Ursprung in der Chemie haben. Hinzu kommt eine wesentliche Softwarekomponente zur Ansteuerung batteriebasierter Fahrzeugantriebe. PULSETRAIN verbindet diese Kompetenzfelder, mit Experten aus allen drei Welten, und entwickelt eine neue, leistungsfähigere softwaregetriebene Architektur für die E-Mobilität. Wir reduzieren das Gewicht, erhöhen die Lebensdauer der Batterie und senken gleichzeitig die Kosten. So können Hersteller leichtere, effizientere und kostenoptimierte Fahrzeuge produzieren, während die Technologieoffenheit unseres Produkts es ihnen ermöglicht, es genau auf ihre Anforderungen anzupassen. Damit sind wir im Markt einzigartig."

PULSETRAIN konzentriert sich zunächst auf die Elektrifizierung von Zweirad- und Nutzfahrzeugen, bevor das System auf weitere Sektoren wie Automotive, Aviation, Landwirtschaft und Schifffahrt ausgeweitet wird. Die steigende Nachfrage nach leistungsfähigeren und nachhaltigeren E-Antrieben eröffnet dem Unternehmen einen schnell wachsenden Markt. Zusammen mit Partnern aus beiden Bereichen, Zweirad sowie Nutzfahrzeuge, wird an der Ausarbeitung und Umsetzung eines Testfahrzeuges und der Produktionsplanung gearbeitet.

Patrick Tucci, Principal bei Vsquared Ventures, sagt: "PULSETRAIN bietet die disruptive Innovation, die es der westlichen Automobilindustrie ermöglichen wird, im hart umkämpften, globalen Markt wieder wettbewerbsfähig zu sein. Nur mit PULSETRAINs völlig neuem Ansatz für Batteriesysteme können Hersteller bessere und zugleich kostengünstigere Elektrofahrzeuge produzieren. Dank der jüngsten Entwicklungen in der Halbleitertechnologie und KI ist jetzt der perfekte Moment, diese Technologie auf den Markt zu bringen und zu skalieren.

Nick de la Forge, General Partner at Planet A sagt: "PULSETRAIN löst eines der größten Hindernisse für die Skalierung von EVs in großem Maßstab: die Leistung. Die Technologie von PULSETRAIN verbessert die Effizienz von Batterien drastisch und macht EVs besser, billiger und wirklich wettbewerbsfähig. Da Ressourceneffizienz und nachhaltige Lieferketten im Mittelpunkt der EU-Agenda für sauberes industrielles Wachstum stehen, ist PULSETRAIN in der Lage, eine entscheidende Rolle bei der Beschleunigung des Übergangs zu spielen."

PULSETRAIN wurde von Leopold König, Mitgründer CustomCells, Thomas Plaschko, Gründer von enfas, und Niclas Lehnert, Mitgründer von BAVERTIS gegründet. Gemeinsam bringt das Gründerteam jahrzehntelange Expertise in der Batteriebranche und im Aufbau von erfolgreichen Technologieunternehmen sowie ein enormes Netzwerk in dem Sektor mit und verbindet Erfahrung mit Skalierbarkeit und Vision. Mit über 40 hochspezialisierten Mitarbeitenden und einem starken Netzwerk im Technologie- und Mobilitätssektor ist PULSETRAIN bestens aufgestellt, um den Wandel in der Elektromobilität aktiv mitzugestalten.

Medienkontakt: Niclas Lehnert, niclas.lehnert@pulsetrain.com