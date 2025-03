In einem aufschlussreichen Interview mit Dr. Hansjörg Naumer, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors, wurde die Zuverlässigkeit von Dividenden als Einkommensquelle diskutiert. Naumer betont, dass Dividenden eine der stabilsten Einkommensformen darstellen, insbesondere in Europa, wo Unternehmen oft eine Politik der konstanten oder steigenden Ausschüttungen verfolgen. Trotz der geringen Schwankungen der Dividenden selbst können die zugrunde liegenden Aktienkurse volatil sein, was die Gesamtstabilität des Investments beeinflussen könnte. Er räumt ein, dass in Krisenzeiten Dividenden gekürzt werden können, doch historisch gesehen ist die Dividendenrendite ein signifikanter Bestandteil der Gesamtperformance von Aktienportfolios. Über die letzten 40 Jahre trugen reinvestierte Dividenden zu etwa 40 Prozent der Gesamtrendite bei europäischen Aktien bei. Für Anleger, die von Dividenden profitieren möchten, empfiehlt Naumer den Aufbau eines diversifizierten Aktienportfolios und möglicherweise die Nutzung von Fonds oder ETFs. Er unterstreicht auch die Bedeutung von Beratung, um die passenden Anlageprodukte zu identifizieren. Abschließend erörtert Naumer die wachsende Bedeutung von Kapitalanlagen vor dem Hintergrund einer alternden Bevölkerung und einer drohenden Rentenlücke. Dividenden, so seine Einschätzung, könnten hier eine entscheidende Rolle spielen, um den Lebensstandard im Ruhestand zu sichern. Jetzt das komplette Interview ansehen! dividende dax börse