Wie erwartet, rührt die FED die Zinsen in den USA nicht an. Dennoch ist die Sitzung der amerikanischen Notenbank heute für die Börsen entscheidet. Was Anleger bei Aktien, Gold, Bitcoin und dem Dollar jetzt überrascht. Die FED lässt die Zinsen wie erwartet unangetastet in einer Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent. Zudem sieht die FED dieses Jahr zwei kleine Zinsschritte in Höhe von je 0,25 Prozentpunkte. Soweit so gut. Doch diese Punkte überraschten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...