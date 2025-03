© Foto: PantherMedia - picture alliance

Während die Aktienmärkte sich bereits seit vier Wochen infolge auf Talfahrt befinden, bleibt der Bitcoin-Kurs in der Schwebe.Der 200-Tage-Trend hält sich seit dem Kursrutsch darunter von vor zwei Wochen als hartnäckiger Widerstand, doch die runde Marke von 80.000 US-Dollar erweist sich bisher als robuste Unterstützungszone. Trump VS Powell Die Finanzmärkte werden derzeit von zwei entgegenwirkenden Kräften in die Mangel genommen. Das Weiße Haus und die Federal Reserve bewegen sich nicht auf einer Linie. Während die Trump-Regierung massive wirtschaftliche Umstrukturierungen durch eine rigorose Zoll-Politik und einen gnadenlosen Bürokratieabbau vornimmt, weigert sich die US-Notenbank bisher, …