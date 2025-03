Ganze 51 Mal wurde der Handel der Steyr Motors-Aktie am gestrigen Dienstag unterbrochen. Bei dem Titel scheinen endgültig alle Dämmer zu brechen, als die Märkte die Zustimmung des Bundestags für die enormen Schuldenpläne schon fest einplanten. In der Spitze stand der Titel bei 384 Euro und die Marktkapitalisierung belief sich auf schwindelerregende zwei Milliarden Euro.Anzeige:Im weiteren Verlauf kühlte die Lage sich wieder etwas ab und der Schlusskurs in Frankfurt lag mit 185 Euro sogar wieder 27,7 Prozent unter dem Schlusskurs des Vortags. Doch ...

