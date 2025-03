© Foto: Andrew Harnik/AP/dpa

Die US-Notenbank hat am Mittwoch in einer viel beachteten Entscheidung den Leitzins unverändert gelassen, deutete jedoch an, dass im Laufe des Jahres Zinssenkungen zu erwarten sind. Erleichterung macht sich breit!Angesichts der wachsenden Bedenken über die Auswirkungen neuer Zölle auf eine bereits abkühlende Wirtschaft hielt das geldpolitische Entscheidungsgremium, das Federal Open Market Committee (FOMC), den Leitzins weiterhin in der Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Dieser Wert gilt bereits seit Dezember. Die Märkte hatten im Vorfeld mit dieser Entscheidung bei der zweitägigen Sitzung gerechnet. Neben der Zinsentscheidung aktualisierte die Fed ihre Wirtschafts- und Zinsprognosen bis 2027 …