Stackline, der führende Anbieter von Einzelhandelsinformationen und datengesteuerten Handelslösungen, hat eine strategische Partnerschaft mit Redslim, einem führenden Datenmanagementunternehmen, das sich auf die Optimierung von syndizierten Marktdaten spezialisiert hat, bekannt gegeben. Diese Zusammenarbeit bietet globalen Marken für Konsum- und Gesundheitsprodukte einen genauen 360-Grad-Überblick über die Leistung ihrer Produktkategorie und ermöglicht es ihnen, in einem zunehmend wettbewerbsorientierten Markt intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen.

Die branchenführenden Lösungen von Stackline bieten Marken und Herstellern tiefgreifende, datengestützte Einblicke in die Leistung ihrer Kategorie. Durch die Verfolgung von Verkaufsvolumen, Traffic und Konversionsraten in den weltweit führenden Einzelhandelsökosystemen, einschließlich Amazon, ermöglicht Stackline Marken, die Omnichannel-Shopper-Journey präzise zu entschlüsseln. Die digitale Regallösung bietet fortschrittliche Analysen zur Optimierung von Produktlistungen, zur Verbesserung der Leistung digitaler Regale und zur Förderung eines nachhaltigen E-Commerce-Wachstums.

Redslim hat sich darauf spezialisiert, fragmentierte Marktmessdaten in harmonisierte, einsatzbereite Datensätze umzuwandeln. Durch die Integration isolierter Datenquellen in zentralisierte Analysesysteme ermöglicht Redslim Unternehmen, umsetzbare Erkenntnisse über Marktanteile, Marketingeffektivität und Innovationsstrategien zu gewinnen. Dieser ganzheitliche Ansatz stellt sicher, dass Marken ihre Daten als strategischen Vermögenswert nutzen können, was intelligentere Entscheidungen und einen nachhaltigen Wettbewerbsvorteil ermöglicht.

Diese Partnerschaft zwischen Stackline und Redslim verändert die Art und Weise, wie Marken Daten nutzen, grundlegend und integriert die Intelligenz von Stackline nahtlos in zentralisierte Analyse-Ökosysteme. Durch die Zusammenführung von Online- und Offline-Daten erhalten Marken eine umfassende, durchgängige Lösung zur Leistungsoptimierung und Wachstumsförderung. Mit einer Abdeckung in Nordamerika, Europa und Asien wo ein einziger Marktplatz bis zu 20 des gesamten Marktanteils ausmachen kann bietet diese Zusammenarbeit einen beispiellosen Einblick in die Online- und Omnichannel-Dynamik.

"Unsere Partnerschaft mit Redslim stärkt unsere Fähigkeit, unübertroffenen Datenzugriff und umsetzbare Erkenntnisse ,zu liefern" sagte Mitch Keidan, Vizepräsident für strategische Partnerschaften bei Stackline. "Durch die Einbettung der Intelligenz von Stackline in die Systeme von Redslim eröffnen wir Marken neue Möglichkeiten, das Potenzial ihrer Daten zu maximieren und intelligentere, schnellere Entscheidungen zu treffen."

Marta Battiston, Chief Strategy Officer bei Redslim, fügte hinzu: "Durch die Integration der harmonisierten, syndizierten Marktdaten von Redslim mit der Omnichannel- und Einzelhandelsintelligenz von Stackline schließen wir kritische Datenlücken und bieten Marken eine wirklich umfassende Lösung für die strategische Entscheidungsfindung."

Da sich der digitale Handel ständig weiterentwickelt, ist die Fähigkeit, E-Commerce- und Omnichannel-Daten zu synthetisieren und zu interpretieren, wichtiger denn je. Gemeinsam bieten Stackline und Redslim eine umfassende Lösung, die es Marken ermöglicht, auf harmonisierte Marktdaten zuzugreifen, tiefere Einblicke in den E-Commerce zu gewinnen und einen ganzheitlichen Überblick über die Marktleistung und Wettbewerbsinformationen zu erhalten.

Über Redslim

Redslim optimiert das Datenmanagement für Teams, die fragmentierte Datensätze für kritische Entscheidungen nutzen müssen. Die auf Datenverarbeitung, -harmonisierung und -analyse spezialisierten Teams verwalten Daten von über 50 Agenturen und decken mehr als 55 Länder ab. Ihre technologiegestützten Dienstleistungen optimieren den Datenverbrauch für mehr als 30 globale Organisationen. Redslim ist seit mehr als 10 Jahren aktiv und hat seine Lösungen ständig weiterentwickelt, um den sich wandelnden Bedürfnissen seiner Kunden und Datenpartner stets gerecht zu werden. Erfahren Sie mehr unter www.redslim.net und folgen Sie Redslim auf LinkedIn.

Über Stackline

Mit dem Ziel, die Zukunft des Handels voranzutreiben, indem Marken und Kunden näher zusammengebracht werden, ist Stackline die führende KI-gestützte Einzelhandelsintelligenz- und Aktivierungsplattform für die innovativsten Marken der Welt. Führungskräfte, Produktinnovatoren, Performance-Marketer und Finanzunternehmen vertrauen Stackline als einzige Quelle für Handelsinformationen. Angetrieben von proprietären neuronalen Netzwerken und Deep-Learning-Systemen schaffen die Markteinblicke, Umsatzkennzahlen, Verhaltensdaten und autonomen Funktionen von Stackline die Maßnahmen, die über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Stackline wurde 2014 in Seattle gegründet und beschäftigt über 250 Experten für vernetzten Handel, die für 7.000 globale Marken Mehrwert schaffen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stackline.com/partners oder kontaktieren Sie media@stackline.com. Folgen Sie Stackline auf LinkedIn.

