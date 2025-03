© Foto: Pixabay/ Alexsander-777

Angesichts anhaltend starker Geschäfte hebt eine ganze Reihe von Unternehmen ihre Ausschüttungen weiter an. Diese drei Erhöhungen gefallen besonders gut.Zwar hat der von US-Präsident Donald Trump ohne Not vom Zaun gebrochene Handelskrieg in den vergangenen Wochen für viel Verunsicherung gesorgt und zu einer Eintrübung nicht nur der Konjunkturerwartungen, sondern auch des Verbrauchervertrauens gesorgt. Doch diese Umstände dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Wirtschaftslage in den USA insgesamt noch sehr robust und die Ertragslage vieler Unternehmen dementsprechend stark ist. Etliche Konzerne haben im vergangenen Jahr Rekordgewinne erzielt - und beteiligen ihre Anlegerinnen und …