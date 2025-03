HANGHZOU, China (IT-Times) - Das Elektroauto-Startup Zeekr gab bekannt, sein fortschrittliches Fahrerassistenzsystem kostenlos anzubieten, und heizt damit den Wettbewerb an. Die Zeekr Intelligent Technology Holding Limited (NYSE: ZK, ISIN: US98923K1034) kündigte am 18. März 2025 an, ihr fortschrittliches...

Den vollständigen Artikel lesen ...