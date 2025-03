Dynacor Group Inc. (TSX-DNG) ("Dynacor" oder das "Unternehmen"), gab heute ungeprüfte Goldverkäufe in Höhe von 22,5 Millionen US-Dollar im Februar bekannt, was einem Anstieg von 11,9 im Vergleich zum Februar 2024 entspricht. Alle Zahlen sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

Monatliche Höhepunkte

Die Goldverkäufe erreichten im Februar 2025 22,5 Millionen US-Dollar (32,2 Millionen kanadische Dollar1 verglichen mit 20,1 Millionen US-Dollar (27,1 Millionen kanadische Dollar) im Februar 2024.

Der Umsatzanstieg von 2,4 Millionen US-Dollar oder +11,9 gegenüber Februar 2024 ist auf einen Anstieg des Verkaufspreises (+33,3 %) zurückzuführen, der durch einen Rückgang des Volumens (21,4 %) ausgeglichen wurde.

Im Februar lag der Verkaufspreis für Gold bei durchschnittlich 2.894 US-Dollar pro Unze, verglichen mit 2.032 US-Dollar pro Unze, was einem Anstieg von 42,4 gegenüber Februar 2024 entspricht.

Die Anlage Veta Dorada lief mit voller Kapazität und verarbeitete im Februar 2025 innerhalb von 28 Tagen fast 13.500 Tonnen Erz, verglichen mit 14.000 Tonnen in 29 Tagen im Februar 2024.

Höhepunkte seit Jahresbeginn

Die kumulierten Goldverkäufe erreichten Ende Februar 2025 51,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 47,0 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024, was einem Anstieg von 4,2 Millionen US-Dollar oder +8,9 entspricht.

Im Jahr 2025 lag der Verkaufspreis von Gold bei durchschnittlich 2.803 pro Unze, verglichen mit 2.032 pro Unze 2024, was einem Anstieg von 37,9 entspricht.

Das Unternehmen wird ihre Jahresfinanzergebnisse für 2024 Ende März veröffentlichen.

Über Dynacor

Die Dynacor Group ist ein Unternehmen zur industriellen Erzverarbeitung, das sich auf die Produktion von Gold aus Kleinbergbau spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 leistet Dynacor Pionierarbeit für eine verantwortungsvolle Mineralien-Lieferkette mit strengen Rückverfolgbarkeits- und Prüfstandards für die schnell wachsende handwerkliche Bergbauindustrie. Durch die Konzentration auf vollständig oder teilweise offiziell bestätigte Bergbautreibende bietet das kanadische Unternehmen einen sowohl für Regierungen als auch für Bergleute auf der ganzen Welt profitablen Ansatz. Dynacor betreibt das Werk Veta Dorada und besitzt eine Liegenschaft zur Goldexploration in Peru. Das Unternehmen plant, nach Westafrika und innerhalb Lateinamerikas zu expandieren.

Die Prämie, die von Luxusjuwelieren für Dynacors PX Impact® Gold gezahlt wird, geht an die Fidamar Foundation, eine NGO, die hauptsächlich in Gesundheits- und Bildungsprojekte für handwerkliche Bergbaugemeinschaften in Peru investiert. Besuchen Sie www.dynacor.com für weitere Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussage

Bestimmte Aussagen dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtet und enthalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und sonstige Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen von Dynacor oder der Branche wesentlich von den Ergebnissen und Leistungen abweichen können, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit erwähnt werden. Diese Aussagen beruhen auf der derzeitigen Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse und Geschäftsergebnisse am Datum dieser Pressemitteilung.

1 Die Umsätze werden zum durchschnittlichen monatlichen Wechselkurs umgerechnet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

