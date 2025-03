Während die Stimmung am Kryptomarkt in den vergangenen Wochen immer trüber wurde und viele Kleinanleger verängstigt am Rand standen, deutet sich im Hintergrund etwas Gewaltiges an. Eine Untersuchung von Coinbase in Zusammenarbeit mit der Beratungsfirma EY-Parthenon legt offen: Große Investoren rüsten sich für eine deutliche Verstärkung ihrer Engagements im Kryptobereich.Während die Stimmung am Kryptomarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...