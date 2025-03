Krypto News: Die ersten ihrer Art - Solana Future ETF starten in den USA

Solana ist, neben XRP, der heißeste Kandidat in Sachen Spot ETF. Die einst totgeglaubte Blockchain wurde im Jahr 2024 das Netzwerk für Meme-Coin Launches und zur ernsthaften Konkurrenz für Ethereum. Daneben feierte Solana eine durchaus respektable Rückkehr in die Krypto-Ranking-Top-Ten. Derzeit rangiert der SOL auf Platz 6 und notiert bei rund 133 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden ist Solana um knapp 7 % gestiegen.

Eine nicht ganz unwesentliche Rolle bei diesem Kurszuwachs dürfte die Nachricht gespielt haben, dass ab Morgen zwei Solana Future Fonds von Volatility Shares an der Nasdaq gehandelt werden. Volatility Shares Solana ETF (SOLZ) bildet den Solana-Futures-Markt ab, der Volatility Shares 2x Solana ETF (SOLT), ermöglicht Investoren eine gehebelte Rendite.

Krypto-Future-ETF vs. Spot-ETF - Was ist der Unterschied?

Ein Krypto-Future-ETF basiert nicht auf echten Kryptowährungen, in diesem Fall Solana, sondern auf sogenannten Terminkontrakten (Futures). Diese Finanzinstrumente spiegeln die erwartete Kursentwicklung von Solana in der Zukunft wider. Der ETF selbst hält also keine echten Solana, sondern investiert in börsengehandelte Derivate. Das kann dazu führen, dass der Kurs dieses ETFs von der tatsächlichen Solana-Entwicklung abweicht - insbesondere in Phasen, in denen Futures teurer oder günstiger gehandelt werden als der Kassapreis.

Ein Spot-ETF hingegen investiert direkt in echte Kryptowährungen. Das heißt: Der ETF kauft physisch hinterlegte SOL, die sicher an einer Börse verwahrt werden. Anleger profitieren hier eins zu eins von der realen Kursentwicklung - ohne selbst eine Wallet oder Kryptobörse nutzen zu müssen, ideal beispielsweise für institutionelle Investoren. Für viele gilt ein Spot-ETF deshalb als die transparenteste und direkteste Möglichkeit, über den regulierten Finanzmarkt in Kryptos zu investieren.

Aufgrund der strengeren Regulierung gilt der Futures-ETF oft als Zwischenschritt vor dem Spot ETF. Die Aufsichtsbehörden, wie etwa die SEC, stufen solche Anlagevehikel als weniger anfällig für Marktmanipulationen ein. Ein Future ETF erlaubt Investoren, die beispielsweise keinerlei Erfahrungen mit Kryptowährungen haben, den Einstieg in den Markt, während gleichzeitig von den Vermögensverwaltern und den Börsen regulatorische Erfahrungen gesammelt werden - bevor der Weg für Spot-ETFs endgültig frei wird. Ein Spot-ETF erfordert zum Beispiel zusätzliche Maßnahmen zur Verwahrung, Preisbildung und Sicherheit - und stellt damit höhere Anforderungen an Emittenten und Regulatoren.

Solana hatte, wie bereits oben angedeutet, in der Vergangenheit mit seiner engen Verbindung zu FTX und Sam Bankman Fried zu kämpfen. Das sind aber nicht die einzigen Probleme, des High Speed Netzwerks. Es kommt auch immer wieder zu Ausfällen und Überlastungen - genau hier setzt das neue Projekt Solaxy an, das mit seinem Presale die rekordverdächtige Summe von 27 Millionen US-Dollar eingesammelt hat.

Solaxy: die erste Solana Layer 2

Solana wurde lange Zeit als potenzieller Ethereum-Killer gehandelt. Während Ethereum schon seit geraumer Zeit auf Layer-2-Lösungen setzt - allen voran die bekannte Base-Chain -, um Skalierungsprobleme zu bewältigen, fehlte eine vergleichbare Option bei Solana bisher völlig. Mit Solaxy ändert sich das: Sie ist die erste Layer-2-Chain, die speziell für Solana entwickelt wurde.

Das Projekt setzt auf einen vielschichtigen Lösungsansatz: Transaktionen werden Off-Chain verarbeitet und anschließend über Rollups effizient gebündelt - das senkt die Kosten deutlich. Der hohe Sicherheitsstandard von Solana wird dabei nicht angetastet. Solaxy ist die erste Layer 2 Chain ihrer Art und gilt damit als First Mover. Zentrum steht der SOLX Token, dessen Vorverkauf derzeit noch läuft. Aktuell liegt der Preis pro Coin bei 0,001668 US-Dollar.

