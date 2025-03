Das Paket erweiterter KI-Sicherheitsfunktionen bietet Unternehmen jeder Größe einen einfachen, sicheren und zuverlässigen Ansatz, um die Bereitstellung von KI-Modellen, Daten und Integrität zu schützen

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, hat heute Cloudflare for AI vorgestellt. Das Toolset bietet umfassende Transparenz, Sicherheit und Kontrolle für KI-Anwendungen von der Modellbereitstellung bis hin zu Nutzung und Maßnahmen gegen Missbrauch. Ab sofort können sich Cloudflare-Kunden vor den wichtigsten Bedrohungen schützen, denen KI-Modelle heutzutage ausgesetzt sind, darunter die missbräuchliche Verwendung von Tools durch Mitarbeiter, toxische Prompts, Datenlecks von personenbezogenen Daten und andere neu aufkommende Schwachstellen.

KI bewirkt rasante Veränderungen bei Geschäftsabläufen und zwingt Unternehmen dazu, neue Modelle in kritischen Bereichen zu entwickeln und zu integrieren, die alle Bereiche betreffen: von der Preisgestaltung für Produkte über die Auffüllung der Regale in Supermärkten bis hin zur Analyse medizinischer Daten. Zudem haben immer mehr Menschen Zugang zu KI-Modellen Unternehmen jeder Größe können KI-Technologie ohne umfangreiche Investitionen nutzen. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-Experimenten entstehen neue Risiken. Cyberkriminelle nehmen KI-Anwendungen ins Visier, während Sicherheitsteams mit dem hohen Innovationstempo kaum Schritt halten können. Unternehmen, die ihre KI-Modelle nicht auf sichere Weise nutzen und einsetzen, können von neu entstehenden Cyberbedrohungen betroffen sein, die kritische Betriebsabläufe und Unternehmensdaten gefährden.

"In den kommenden zehn Jahren wird die KI-Strategie eines Unternehmens sein Schicksal bestimmen Innovatoren werden Erfolg haben, und wer sich gegen die Entwicklung sträubt, wird verschwinden. Das Motto 'move fast, break things' ist zum Mantra geworden, da sich Unternehmen ein Rennen um die Umsetzung neuer Modelle und das Experimentieren mit KI zur Förderung von Innovationen liefern", berichtet Matthew Prince, Mitbegründer und CEO von Cloudflare. "Doch oft fehlt ein Verbindungsglied zwischen Experimenten und Sicherheit. Cloudflare for AI befähigt die Kunden, jede beliebige Richtung mit der von ihnen gewünschten Geschwindigkeit einzuschlagen, und liefert die erforderlichen Sicherheitsfunktionen, um eine schnelle Bereitstellung und Nutzung von KI zu ermöglichen. Dieses Toolset löst die drängendsten Probleme der Kunden ohne Abstriche bei der Innovation."

Mit Cloudflare for AI können sich Unternehmen vor einem breiten Spektrum potenzieller Bedrohungen schützen, die gegen kritische KI-Modelle gerichtet werden können. Cloudflare bietet seinen Kunden folgende Vorteile:

Entdeckung aller KI-Anwendungen im Einsatz auch nicht genehmigte: CISOs sind jetzt dafür verantwortlich, die KI-Nutzung im gesamten Unternehmensnetzwerk zu schützen. Meistens haben Sicherheitsteams jedoch keinen Überblick über die Anwendung von KI im Unternehmen. Mit Firewall for AI kann Cloudflare nun alle KI-Anwendungen automatisch und problemlos erkennen und kennzeichnen. Entdeckte Anwendungen können von Sicherheitsteams überprüft werden, um alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zu implementieren.

CISOs sind jetzt dafür verantwortlich, die KI-Nutzung im gesamten Unternehmensnetzwerk zu schützen. Meistens haben Sicherheitsteams jedoch keinen Überblick über die Anwendung von KI im Unternehmen. Mit Firewall for AI kann Cloudflare nun alle KI-Anwendungen automatisch und problemlos erkennen und kennzeichnen. Entdeckte Anwendungen können von Sicherheitsteams überprüft werden, um alle erforderlichen Schutzmaßnahmen zu implementieren. Überwachung und Verwaltung der KI-Nutzung durch Mitarbeiter und Teams: Von Erkenntnissen zu Kunden und der Ausgestaltung von Preisen bis hin zu Automatisierung und Personalwesen werden KI-Modelle von zahlreichen Teams innerhalb eines Unternehmens eingesetzt. Sind sensible Kunden- oder Geschäftsinformationen einmal kompromittiert, ist die Wiederherstellung der Datensicherheit nicht länger möglich. Nach der Konfiguration erstellt AI Gateway von Cloudflare einen Überblick über die KI-Apps des Unternehmens und ermöglicht dem Anwender, Erkenntnisse zu Prompts und Nutzungsmustern zu gewinnen.

Von Erkenntnissen zu Kunden und der Ausgestaltung von Preisen bis hin zu Automatisierung und Personalwesen werden KI-Modelle von zahlreichen Teams innerhalb eines Unternehmens eingesetzt. Sind sensible Kunden- oder Geschäftsinformationen einmal kompromittiert, ist die Wiederherstellung der Datensicherheit nicht länger möglich. Nach der Konfiguration erstellt AI Gateway von Cloudflare einen Überblick über die KI-Apps des Unternehmens und ermöglicht dem Anwender, Erkenntnisse zu Prompts und Nutzungsmustern zu gewinnen. Unterbindung des Verlusts und der Weitergabe von vertraulichen Informationen durch Mitarbeiter und Benutzer: Im Zuge der flächendeckenden Einführung von KI setzen immer mehr Menschen Tools ein, um die Produktivität und Effizienz bei ihren täglichen Aufgaben zu steigern. Obwohl es harmlos erscheint, kann die Eingabe vertraulicher Unternehmensinformationen wie geschützte Geschäftsstrategien, Kundendaten oder interne Dokumente in einen Chatbot möglicherweise zu Datenschutzverletzungen oder rechtlichen Konsequenzen führen. Jetzt steht Unternehmen Firewall for AI von Cloudflare zur Verfügung, um sensible Datenlecks zu identifizieren, indem Mitarbeiter benachrichtigt und gegebenenfalls blockiert werden, bevor sie weiteren Schaden anrichten.

Im Zuge der flächendeckenden Einführung von KI setzen immer mehr Menschen Tools ein, um die Produktivität und Effizienz bei ihren täglichen Aufgaben zu steigern. Obwohl es harmlos erscheint, kann die Eingabe vertraulicher Unternehmensinformationen wie geschützte Geschäftsstrategien, Kundendaten oder interne Dokumente in einen Chatbot möglicherweise zu Datenschutzverletzungen oder rechtlichen Konsequenzen führen. Jetzt steht Unternehmen Firewall for AI von Cloudflare zur Verfügung, um sensible Datenlecks zu identifizieren, indem Mitarbeiter benachrichtigt und gegebenenfalls blockiert werden, bevor sie weiteren Schaden anrichten. Erkennung von Prompt-Toxizität, Meinungen und Themen, die von Mitarbeitern oder Benutzern eingegeben wurden: Wenn einem KI-Modell unangemessene Prompts oder Themen übermittelt werden, kann dies dazu führen, dass das Modell falsche und irreführende Ergebnisse liefert. AI Gateway von Cloudflare ist nun in Llama Guard integriert, sodass Administratoren Regeln definieren können, um schädliche Prompts zu verhindern und letztlich die Integrität der Modelle entsprechend der beabsichtigten Nutzung zu wahren.

Wenn einem KI-Modell unangemessene Prompts oder Themen übermittelt werden, kann dies dazu führen, dass das Modell falsche und irreführende Ergebnisse liefert. AI Gateway von Cloudflare ist nun in Llama Guard integriert, sodass Administratoren Regeln definieren können, um schädliche Prompts zu verhindern und letztlich die Integrität der Modelle entsprechend der beabsichtigten Nutzung zu wahren. Entwicklung leistungsstarker, skalierbarer KI-Anwendungen ohne Kompromisse bei der Sicherheit: Im heutigen Wettbewerbsumfeld müssen Unternehmen KI-Modelle einsetzen, die einfach, erschwinglich und sicher sind. Mit GPUs in mehr als 190 Städten rund um die Welt stellt Cloudflare Workers AI die marktweit leistungsstärkste Plattform bereit, um KI-Anwendungen zu entwickeln und anzuwenden. Dadurch können Unternehmen KI-Lösungen effizient und benutzerfreundlich implementieren ganz gleich, an welchem Ort auf der Welt sie sich befinden und das mit integrierter Sicherheit.

Im heutigen Wettbewerbsumfeld müssen Unternehmen KI-Modelle einsetzen, die einfach, erschwinglich und sicher sind. Mit GPUs in mehr als 190 Städten rund um die Welt stellt Cloudflare Workers AI die marktweit leistungsstärkste Plattform bereit, um KI-Anwendungen zu entwickeln und anzuwenden. Dadurch können Unternehmen KI-Lösungen effizient und benutzerfreundlich implementieren ganz gleich, an welchem Ort auf der Welt sie sich befinden und das mit integrierter Sicherheit. Stärkung der Resilienz von KI-Anwendungen: KI-Anwendungen, die von einem Drittanbieter oder intern entwickelt wurden, geraten zunehmend ins Visier von automatisierten Crawlern und böswilligen Angreifern. Die Funktionen von Cloudflares Application Security and Performance stoppen unerwünschte Zugriffe und Angriffe auf die kritischsten KI-Anwendungen von Unternehmen. Parallel dazu leitet Cloudflare den Datenverkehr weiter, optimiert die Lastverteilung und den Datenverkehr, um so die Zuverlässigkeit zu erhöhen.

Viele führende KI-Unternehmen setzen auf Cloudflare, um die erforderlichen Tools für die Bereitstellung von Echtzeitinferenzen, Bildern, Gesprächen und mehr bereitzustellen und zugleich die Sicherheit ihrer Modelle und Daten zu gewährleisten.

Alle Produkte von Cloudflare for AI sind ab sofort erhältlich und unter https://www.cloudflare.com/lp/cloudflare-for-ai/ verfügbar. Weitere Informationen bieten folgende Ressourcen:

Blog: "Cloudflare for AI: supporting AI adoption at scale with a security-first approach"

Cloudflare for AI

Cloudflare Firewall for AI

Cloudflare AI Gateway

Über Cloudflare

Cloudflare, Inc. (NYSE: NET) ist das führende Cloud-Unternehmen für Konnektivität, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, ein besseres Internet zu schaffen. Es ermöglicht Unternehmen, ihre Mitarbeiter, Anwendungen und Netzwerke überall schneller und sicherer zu machen und gleichzeitig Komplexität und Kosten zu reduzieren. Die Connectivity Cloud von Cloudflare bietet die umfassendste, einheitliche Plattform von Cloud-nativen Produkten und Entwickler-Tools, so dass jede Organisation die Kontrolle erhält, die sie für die Arbeit, Entwicklung und Beschleunigung ihres Geschäfts benötigt.

Cloudflare wird von einem der größten und am besten verknüpften Netzwerke der Welt unterstützt und blockiert für seine Kunden jeden Tag Milliarden von Online-Bedrohungen. Mehrere Millionen Organisationen vertrauen auf Cloudflare von den größten Marken über Unternehmer und kleine Geschäfte bis hin zu gemeinnützigen Organisationen, humanitären Gruppen und Regierungen auf der ganzen Welt.

Weitere Informationen über die Connectivity Cloud von Cloudflare finden Sie unter cloudflare.com/connectivity-cloud. Weitere Informationen über die neuesten Internettrends und -erkenntnisse finden Sie unter https://radar.cloudflare.com.

