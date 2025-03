US-Energieministerium erteilt CP2 LNG Exportgenehmigung in Nicht-FTA-Länder

Heute erhielt Venture Global für sein drittes Projekt "CP2 LNG" in Cameron Parish im US-Bundesstaat Louisiana die Genehmigung des US-Energieministeriums für den Export von Flüssigerdgas (LNG) in Nicht-FTA-Länder. Mike Sabel, CEO von Venture Global, gab folgende Erklärung ab:

"CP2 LNG ist ein wichtiges Projekt für die US-Wirtschaft, die Handelsbilanz und die globale Energiesicherheit. Wir sind der Trump-Administration dankbar für die Rückkehr zur normalen Ordnung und Regulierungssicherheit. Dies wird uns in die Lage versetzen, die US-LNG-Exporte weiter auszubauen, die von mehreren Regierungen durchgängig als im öffentlichen Interesse liegend eingestuft wurden. Damit können wir unsere Bündnispartner weltweit schon in wenigen Jahren und für die kommenden Jahrzehnte mit amerikanischem LNG versorgen."

Anfang des Monats gab Venture Global bekannt, dass das Unternehmen den FID-Prozess (Flammenionisationsdetektor) für CP2 LNG eingeleitet hat. Bislang wurde in der ersten Phase von CP2 LNG durch 20-jährige Verkäufe und über Kaufverträge mit ExxonMobil, Chevron, JERA, New Fortress Energy, INPEX, China Gas, SEFE und EnBW veräußert. Venture Global befindet sich in aktiven Gesprächen über die verbleibende Kapazität und hat nun mit der Errichtung des Projekts außerhalb des Geländes begonnen, während es auf die Projektgenehmigungen der US-Regulierungsbehörden warten musste.

