Seoul, Südkorea, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) -Durch die Integration von Medit SmartX mit AOX von Imagoworks können Zahnärzte und Zahntechniker den Arbeitsablauf in der Zahnprothetik rationalisieren und so einen nahtlosen Datentransfer, eine präzise Anfertigung von Prothesen und verbesserte rekonstruktive Maßnahmen für eine bessere Patientenversorgung sicherstellen.Medit, ein führender Anbieter von zahnmedizinischen 3D-Intraoralscannern und Lösungen für die digitale Zahnmedizin, und Imagoworks, spezialisiert auf KI-gestützte Lösungen für das digitale Zahnprothetikdesign, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um die Arbeitsabläufe in der Zahnprothetik für Zahnärztinnen und Zahnärzte zu optimieren. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die All-on-X-Lösung SmartX von Medit mit der AOX-Lösung von Imagoworks integriert, wodurch ein optimierter digitaler Arbeitsablauf für präzises Scannen, die Herstellung von Zahnersatz und temporäre Versorgung entsteht.Durch diese Partnerschaft können Medit-Anwender mühelos hochpräzise Scandaten von Medit SmartX zu AOX über MeditLink übertragen. Nach Eingang des Scans bietet AOX zwei Serviceoptionen an: digitales Design oder ein Full-Service-Paket, das sowohl die Herstellung provisorischer als auch endgültiger Prothesen umfasst. Diese Integration vereinfacht den Arbeitsablauf und ermöglicht es Klinikern und Zahntechnikern, die Herstellung von Zahnersatz effizient zu planen und durchzuführen."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Imagoworks, um eine rationalisierte und effektive End-to-End-Lösung für All-on-X-Behandlungen anbieten zu können", sagte Han Ryu, CEO von Medit. "Diese Zusammenarbeit ermöglicht es Zahnärztinnen und Zahnärzten, die Effizienz ihrer Arbeitsabläufe zu optimieren und gleichzeitig die höchsten Standards bei der Patientenversorgung einzuhalten."Da die Nachfrage nach Zahnersatzlösungen weiter steigt, bietet AOX eine innovative und wettbewerbsfähige Option für Fachleute, die nach rationalisierten Arbeitsabläufen und hochwertigen Zahnrestaurationen suchen. Medit-Anwender können nun Medit SmartX und AOX nutzen, um eine optimierte, effiziente und zuverlässige Lösung für Zahnprothetik zu erhalten.Informationen zu MeditMedit (https://www.medit.com/) ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für intraorale 3D-Scans, der sich der Innovation in der digitalen Zahnmedizin verschrieben hat. Das Unternehmen entwickelt plattformunabhängige Lösungen, die klinische Arbeitsabläufe und Patientenergebnisse verbessern.Informationen zu AOXAOX (https://aoxco.com/) bietet All-on-X und digitale Services rund um Zahnersatzdesign und -herstellung auf der Grundlage der neuesten KI-Technologie von Imagoworks. Diese Lösungen helfen Zahnärztinnen und Zahnärzten, präzisere und effizientere Behandlungen durchzuführen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2643949/Medit_Partners_Imagoworks_Enhance_Edentulous_Prosthetic_Workflow.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/5221513/Logo_MEDIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/medit-arbeitet-mit-imagoworks-zusammen-um-arbeitsablaufe-in-der-zahnarztlichen-prothetik-zu-verbessern-302405962.htmlPressekontakt:weirdo0130@gmail.com,MEDITOriginal-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134479/5994552