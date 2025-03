Seoul, Südkorea und Los Angeles, 20. März 2025 (ots/PRNewswire) -Durch die Integration von Pearls KI-gestützten Diagnoselösungen in Medit Link erhalten Zahnärzte Zugang zu fortschrittlicher Diagnoseunterstützung und verbesserten Kommunikationswerkzeugen, die die klinischen Ergebnisse und die Patientenerfahrung verbessern würden.Medit (https://www.medit.com/medit-i900/), ein führender Anbieter von dentalen 3D-Intraoralscannern und Lösungen für die digitale Zahnmedizin, und Pearl (https://hellopearl.com/), ein weltweit führender Anbieter von KI-Lösungen für die Zahnmedizin, gaben heute eine Partnerschaft zur Integration der KI-gestützten Diagnosefunktionen von Pearl in die Medit Link-Plattform bekannt. Diese Zusammenarbeit wird das intraorale Scannen verbessern, indem die hochpräzise Bildgebung von Medit mit der fortschrittlichen KI von Pearl kombiniert wird. So können Zahnärzte Erkrankungen genauer diagnostizieren und die Ergebnisse effektiver mit den Patienten kommunizieren.Medit Link ist eine zentrale Plattform für Zahnkliniken und Dentallabore, die digitale Arbeitsabläufe rationalisiert, vom intraoralen Scannen bis hin zu Tools für die Patientenkommunikation. Durch die Integration der KI-gestützten Diagnoselösungen von Pearl können Zahnärzte Munderkrankungen und potenzielle Pathologien mühelos erkennen und mithilfe intuitiver visueller Darstellungen, die in Behandlungspläne einfließen, effektiver mit Patienten kommunizieren. Durch die Vereinfachung der Erkennung von Zahnfehlstellungen, Rissen, Zahnstein, Zahnverfärbungen und mehr bieten die KI-Fähigkeiten von Pearl eine beispiellose Standardisierung und Objektivität des Diagnoseprozesses, stärken das Vertrauen der Patienten und ermutigen sie, die notwendigen Behandlungen zur Verbesserung der Mundgesundheit durchzuführen."Die Integration von Pearls KI in die Medit Link-Plattform wird die Art und Weise, wie Zahnmediziner Diagnosen stellen, kommunizieren und die Patientenversorgung verwalten, verändern", so Ophir Tanz, CEO und Gründer von Pearl. "Diese Zusammenarbeit hilft Ärzten, Krankheiten präzise zu erkennen und Patienten visuelle Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die komplexe Diagnosen vereinfachen. KI-gestützte Diagnostik ermöglicht es Zahnärzten, transparente, informierte Behandlungspläne anzubieten, die das Vertrauen der Patienten und das zahnmedizinische Erlebnis verbessern.""Durch die Kombination der intraoralen Scantechnologien von Medit mit der KI-Bildanalyse können wir potenziell Unklarheiten sowohl für Zahnärzte als auch für Patienten beseitigen", sagte Han Ryu, CEO von Medit. "Die digitalen Tools von Pearl sollen klare visuelle Beweise liefern, die Diagnose und Behandlungspläne unterstützen, Diskussionen in Echtzeit erleichtern und das Engagement der Patienten fördern. Mit diesen Werkzeugen in Verbindung mit den intraoralen Scannern von Medit und Medit Link können Zahnärzte und Zahntechniker Zeit sparen, die Effizienz steigern und einen reibungslosen Ablauf der Termine gewährleisten."Während die KI die Zukunft der Zahnmedizin weiter vorantreibt, bleiben Medit und Pearl an vorderster Front und geben Zahnärzten die Werkzeuge an die Hand, die sie für eine bessere, effizientere und patientenorientiertere Behandlung benötigen.Informationen zu MeditMedit ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern und Lösungen für die digitale Zahnmedizin, die auf seiner patentierten Technologie basieren. Das Unternehmen entwickelt Software, die die Zusammenarbeit zwischen Zahnkliniken und Dentallaboren verbessert. Medit wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen hat Vertretungen in Amerika und Europa und verfügt über ein Vertriebsnetz, das über 100 Länder umfasst. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.medit.com.Informationen zu PearlPearl ist ein KI-gesteuertes Unternehmen, das sich der Verbesserung der Patientenversorgung in der Zahnmedizin verschrieben hat. Pearl wurde 2019 von einem Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Entwicklung erfolgreicher, unternehmensgerechter Computer-Vision-Lösungen gegründet und stellte die erste von der FDA zugelassene KI vor, die in der Lage ist, Krankheiten in Zahnröntgenaufnahmen zu lesen und sofort zu identifizieren. Die in 120 Ländern zugelassene KI von Pearl unterstützt Zahnärzte dabei, präzise klinische Entscheidungen zu treffen und effektiv mit Patienten zu kommunizieren, und verändert so die zahnmedizinische Versorgung weltweit. Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der künstlichen Intelligenz in der Zahnmedizin hat sich Pearl der kontinuierlichen Innovation robuster, zugänglicher KI-Tools verschrieben, die die Behandlungsergebnisse für Patienten verbessern und das Vertrauen in die Zahnmedizin stärken. Um eine Demo anzufordern, besuchen Sie bitte www.hellopearl.com/getdemo.

Medienkontakt:
Kate Gundry
pearl@pluckpr.com
+1 617-797-5174

Hyeju Son
hyeju.son@medit.com