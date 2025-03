Pharmakonzern Paratek erwirbt Optinose mit 50% Kursaufschlag und Interesse am XHANCE-Medikament gegen Rhinosinusitis - Übernahme soll Mitte 2025 abgeschlossen sein

Paratek Pharmaceuticals hat eine wegweisende Vereinbarung zur Übernahme von Optinose für bis zu 330 Millionen Dollar getroffen. Das Angebot umfasst eine Sofortzahlung von 9 Dollar je Aktie in bar, was einem beachtlichen Aufschlag von 50 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom 19. März 2025 entspricht. Zusätzlich könnten Anteilseigner durch bedingte Wertrechte bis zu 5 Dollar je Aktie erhalten, wodurch der Gesamtwert auf 14 Dollar je Aktie steigen könnte. Diese Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Optinose-Aktie im vergangenen Jahr einen erheblichen Wertverlust von rund 77 Prozent verzeichnet hat. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei etwa 62 Millionen Dollar. Mit dieser Übernahme möchte Paratek sein Portfolio um XHANCE erweitern, ein innovatives Medikament zur Behandlung chronischer Rhinosinusitis mit oder ohne Nasenpolypen. Nach der kürzlichen Zulassungserweiterung adressiert XHANCE nun eine Patientenpopulation von geschätzten 10 Millionen Menschen. Der Zusammenschluss soll bis Mitte 2025 vollzogen werden, vorbehaltlich der Zustimmung der Optinose-Aktionäre und behördlicher Genehmigungen. Nach Abschluss der Fusion wird die Optinose-Aktie von der NASDAQ Global Market genommen.

Führungskräfte verringern Aktienbestände

Kürzlich haben mehrere Führungspersonen von Optinose Aktien des Unternehmens verkauft. Der Geschäftsführer Mahmoud Ramy A veräußerte 368 Aktien zu einem Preis von 5,61 Dollar je Anteil, was einem Gesamtwert von 2.064 Dollar entspricht. Nach dieser Transaktion hält Ramy direkt 126.563 Aktien sowie indirekt weitere 11.494 Aktien durch den Ramy Mahmoud 2014 Trust. Auch der Rechtsberater und Unternehmenssekretär Michael F. Marino III trennte sich von 246 Aktien zum selben Preis, was einem Gesamtwert von 1.380 Dollar entspricht. Nach seinem Verkauf verfügt Marino noch über 55.038 Unternehmensanteile. Bei beiden Transaktionen handelte es sich nicht um freiwillige Verkäufe, sondern um Maßnahmen zur Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Share Units gemäß dem Equity Incentive Plan des Unternehmens. Trotz der finanziellen Herausforderungen verzeichnet Optinose beeindruckende Bruttogewinnmargen von etwa 90 Prozent und meldete für das vierte Quartal 2024 einen vorläufigen Nettoumsatz von 22,4 Millionen Dollar, was einem geschätzten sequentiellen Wachstum der XHANCE-Verschreibungen von 20 Prozent entspricht.

