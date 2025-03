Biotechnologiekonzern steht trotz wachsender Defizite auf solider finanzieller Basis mit 2,3 Mrd. Euro Barreserven und plant wichtige klinische Studien für 2025.

Revolution Medicines, ein Biotechnologieunternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 7,09 Milliarden Dollar, verzeichnete kürzlich mehrere Aktienverkäufe durch hochrangige Führungskräfte. Der Generalanwalt Jeff Cislini veräußerte 1.458 Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 39,04 Dollar pro Anteil, was einem Gesamtwert von etwa 56.920 Dollar entspricht. Nach dem Verkauf behält Cislini 59.764 Anteile, darunter 54.195 Restricted Stock Units. In ähnlicher Weise trennte sich die Betriebsleiterin Margaret Horn von 3.058 Aktien zum gleichen Durchschnittspreis, was einen Erlös von rund 119.385 Dollar einbrachte. Sie verfügt weiterhin über 153.533 Anteile, wovon 89.050 RSUs sind. Auch der Forschungs- und Entwicklungspräsident Stephen Michael Kelsey verkaufte 3.294 Aktien zum identischen Kurs, was einen Gesamterlös von circa 128.598 Dollar ergab. Nach dieser Transaktion hält Kelsey noch 293.051 Anteile, einschließlich 104.850 RSUs. Alle Verkäufe erfolgten im Rahmen eines Rule 10b5-1-Instruktionsschreibens, das am 31. Mai 2023 eingerichtet wurde, um Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit der Übertragung von Restricted Stock Units zu erfüllen.

Finanzielle Aussichten trotz steigender Verluste

Trotz der jüngsten Insiderverkäufe befindet sich das Unternehmen in einer soliden finanziellen Position mit einem Liquiditätsverhältnis von 14,2 und mehr Bargeld als Schulden in der Bilanz. Revolution Medicines meldete für das vierte Quartal 2024 einen Nettoverlust von 194,6 Millionen Dollar, was einer Zunahme gegenüber 161,5 Millionen Dollar im Vorjahresquartal entspricht. Der Verlust pro Aktie betrug 1,12 Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 0,94 Dollar, was auf höhere Ausgaben für Forschung und Entwicklung zurückzuführen ist. Dennoch verfügt das Unternehmen über beachtliche Barreserven von 2,3 Milliarden Dollar, unterstützt durch eine Kapitalerhöhung von 823 Millionen Dollar. Für das Jahr 2025 prognostiziert Revolution Medicines einen Nettoverlust zwischen 840 und 900 Millionen Dollar. Das Biotechnologieunternehmen plant, in der zweiten Jahreshälfte 2025 zwei weitere Zulassungsstudien für seinen Wirkstoff Daraxonrasib zu beginnen, der auf Bauchspeicheldrüsenadenokarzinom (PDAC) in früheren Behandlungslinien abzielt. Analysten von H.C. Wainwright haben ihr Kursziel auf 73 Dollar angehoben, während Needham sein Kursziel auf 59 Dollar angepasst hat - beide halten an ihrer Kaufempfehlung fest und verweisen auf die starke Bilanz des Unternehmens sowie auf bedeutende Datenkatalysatoren, die bis 2027 erwartet werden.

