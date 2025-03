FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Verteidigung und EU:

Aber wie auch in Deutschland wird das Geld allein nicht schützen. Die EU-Staaten werden etwas tun müssen, was ihnen gerade bei lukrativen Rüstungsprojekten schwerfällt: zusammenarbeiten, gemeinsam einkaufen, ihre Bestellungen bündeln. Hinzu kommt: Den vertrauten Griff ins amerikanische Waffenregal sollen sich die Europäer möglichst abgewöhnen. Auch wenn die Warnungen vor derartigen Abhängigkeiten am Ende weniger scharf ausfielen als zunächst geplant, ist der Marschbefehl klar: Europäer, kauft europäisch! Dafür muss aber auch genug im Angebot sein./yyzz/DP/mis