Unternehmensleiter veräußert über 15.000 Aktien im Rahmen eines vordefinierten Handelsplans, während der Modeeinzelhändler mit E-Commerce-Erfolgen und solider Dividende punktet

Dennis H. Nelson, Präsident und CEO von Buckle Inc., hat kürzlich 15.340 Aktien des Unternehmens verkauft. Die Transaktion erfolgte am 17. März 2025 zu einem Durchschnittspreis von 36,32 Euro pro Aktie und summierte sich auf insgesamt rund 557.213 Euro. Dieser Verkauf wurde im Rahmen eines vorab festgelegten 10b5-1-Handelsplans durchgeführt, den Nelson bereits im April 2024 eingerichtet hatte. Trotz dieses Aktienverkaufs behält Nelson weiterhin eine beträchtliche Anzahl an Buckle-Aktien in verschiedenen Eigentumsformen. Sein direkter Aktienbestand beläuft sich nun auf 444.000 Aktien, während er weitere 1.647.695 Aktien indirekt über einen Trust hält. Zusätzlich besitzt er Anteile durch Familienmitglieder und Altersvorsorgepläne.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Herausforderungen

Im vierten Quartal 2025 übertraf Buckle die Erwartungen der Wall Street mit einem Gewinn pro Aktie von 1,53 Euro, deutlich über den prognostizierten 1,38 Euro. Der Umsatz erreichte 379,2 Millionen Euro, was leicht über den vorhergesagten 373,6 Millionen Euro lag. Besonders erfreulich entwickelten sich die Online-Verkäufe mit einem Zuwachs von 12 Prozent auf 69,7 Millionen Euro, was die erfolgreiche digitale Wachstumsstrategie des Unternehmens unterstreicht. Auch die Eigenmarken-Verkäufe, insbesondere bei Damenjeans, verzeichneten ein Wachstum von über 20 Prozent. Analysten von UBS haben jedoch ihre Einschätzung für Buckle angepasst und das Kursziel von 43 auf 41 Euro gesenkt, während sie ihre neutrale Bewertung beibehalten. Als Gründe werden abnehmende Trends im Februar sowie zollbedingte Herausforderungen angeführt. Dennoch bleibt Buckle ein attraktives Investment mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,8 und einer beeindruckenden Dividendenrendite von 10,3 Prozent, wobei das Unternehmen seit 23 Jahren ununterbrochen Dividenden ausschüttet.

