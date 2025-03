DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. März

=== 06:45 NO/Equinor ASA, Jahresergebnis *** 07:00 DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Lanxess AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Nemetschek SE, ausführliches Jahresergebnis *** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) 07:10 DE/Elmos Semiconductor SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz) 07:30 DE/Hapag-Lloyd AG, ausführliches Jahresergebnis 07:30 DE/SGL Carbon SE, Jahresergebnis (14:00 BI-PK) 07:30 LU/SAF-Holland SE, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 08:00 AT/Verbund AG, Jahresergebnis *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (09:00 PK) *** 08:00 CH/Handelsbilanz Februar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,0% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,5% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten März Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 4,4% zuvor: 4,4% *** 09:00 DE/Commerzbank AG, CEO Orlopp bei European Financials Conference von Morgan Stanley *** 09:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Finanzausschuss des EP *** 09:30 DE/Hellofresh SE, Capital Markets Day *** 09:30 CH/Schweizerische Nationalbank (SNB), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats Leitzins PROGNOSE: k.A. zuvor: 0,50% *** 09:30 SE/Sveriges Riksbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats PROGNOSE: k.A. zuvor: 2,25% *** 10:00 DE/ZF Friedrichshafen AG, Jahresergebnis und BI-PK (16:00 Analystenkonferenz) *** 12:00 DE/Bundesbank-Monatsbericht, 12:30 CN/PDD Holdings Inc, Jahresergebnis *** 13:00 EI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Vorlesung bei UCC Economics Society's Conference des University College Cork *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats Bank Rate PROGNOSE: 4,50% zuvor: 4,50% *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 220.000 *** 13:30 US/Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -335,1 Mrd Dollar zuvor: -310,9 Mrd Dollar *** 13:30 US/Philadelphia-Fed-Index März PROGNOSE: 10,0 zuvor: 18,1 *** 15:00 US/Index der Frühindikatoren Februar PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,3% gg Vm *** 15:00 US/NAR, Verkauf bestehender Häuser Februar PROGNOSE: -3,2% gg Vm zuvor: -4,9% gg Vm 21:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 3Q *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q - BE/EU-Gipfel, Brüssel *** - DE/Teamviewer SE, Geschäftsbericht *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - JP/Börsenfeiertag Japan ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/apo/hab/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 01:09 ET (05:09 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.