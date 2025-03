Das Krypto-Finanzunternehmen verzeichnet einen deutlichen Wertverlust, setzt aber gleichzeitig auf Kreditvergabe für grüne Energie und innovative DeFi-Technologien.

Die Galaxy Digital Holdings Ltd. Aktie musste am 14. März 2025 einen Rückgang von 5,25 Prozent auf 11,54 USD hinnehmen, was einem monatlichen Verlust von 25,79 Prozent entspricht. Obwohl der Kurs immer noch 40,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief von 11,13 USD liegt, bleibt er deutlich unter dem Jahreshoch von 34,98 USD zurück. Mit einer Marktkapitalisierung von etwa 1,0 Milliarden Euro und einem für 2025 prognostizierten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,82 bleibt das Unternehmen dennoch ein relevanter Akteur im Kryptosektor.

Am 28. März 2025 wird Galaxy Digital die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 präsentieren. Diese Zahlen werden voraussichtlich wichtige Einblicke in die Geschäftsentwicklung geben und könnten den weiteren Kursverlauf maßgeblich beeinflussen.

Strategische Expansion durch Kreditvergabe

Erst kürzlich, am 19. März 2025, gab Soluna bekannt, von Galaxy Digital ein Darlehen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar erhalten zu haben. Diese Finanzierung soll gezielt die Expansion von Soluna im Bereich der erneuerbaren Energien unterstützen. Die Investition unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Galaxy Digital in zukunftsweisende Technologien und nachhaltige Geschäftsmodelle.

Technologischer Fortschritt durch Blockchain-Integration

Auf technologischer Ebene vermeldete Galaxy Digital am 13. März 2025 einen bedeutenden Fortschritt: Die Tochtergesellschaft GK8 hat ihre uMPC-Technologie erfolgreich in die Avalanche-Blockchain integriert. Diese technische Erweiterung zielt darauf ab, die institutionelle Beteiligung am Decentralized Finance (DeFi)-Ökosystem von Avalanche zu verstärken. Die Integration könnte die Position von Galaxy Digital im wachsenden Segment der institutionellen Krypto-Dienstleistungen weiter festigen.

Die Kombination aus strategischen Investitionen und technologischen Weiterentwicklungen zeigt, dass Galaxy Digital trotz der aktuellen Kursschwäche weiterhin aktiv an seiner Marktposition arbeitet. Die kommenden Quartalszahlen werden zeigen, inwieweit sich diese Initiativen bereits in den finanziellen Ergebnissen niederschlagen.

