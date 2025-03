DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

AUTO-ZÖLLE - Mercedes-Chef Ola Källenius plädiert im Handelsstreit zwischen den USA und der EU dafür, alle Zölle auf Autos abzuschaffen. "Heute fallen für jeden Pkw aus den USA beim Import in Europa Gebühren von 10 Prozent an, umgekehrt sind es 2,5 Prozent", sagte Källenius im Interview mit dem Handelsblatt. "Lasst uns doch diese Zölle beidseitig auf null absenken. Das wäre Reziprozität und würde Wachstum schaffen, statt es zu ersticken." US-Präsident Donald Trump hat einen ähnlichen Vorschlag allerdings bereits in seiner ersten Amtszeit 2018 als unzureichend abgelehnt. (Handelsblatt)

SCHULDENPAKET - Das Finanzpaket von Union und SPD stößt auf Vorbehalte in der Bundesbank. Zwar seien "Mehrausgaben für Verteidigung und Infrastruktur gegenwärtig gut nachvollziehbar", sagte Fritzi Köhler-Geib in ihrem ersten Interview als Bundesbank-Vorständin dem Handelsblatt. "Die angedachten Möglichkeiten zur Verschuldung erscheinen mir allerdings sehr weitgehend." Köhler-Geib plädiert für mehr Transparenz bei den Staatsschulden - "in Bund, Ländern und Kommunen". (Handelsblatt)

WASSERSTOFF - Es sollte das größte Wasserstoffunternehmen der Welt werden, geführt vom deutschen Energiemanager Cord Landsmann. Der sollte Saudi-Arabien zum wichtigsten Lieferanten für grünen Wasserstoff machen. Hinter dem Milliardenprojekt stand einer der größten Staatsfonds der Welt, der Public Investment Fund (PIF) aus Saudi-Arabien. Es wurden Gespräche geführt, Verträge unterschrieben und Partnerschaften vereinbart. Aber jetzt ist die Energy Solutions Company (ESC), wie die Gesellschaft intern genannt wurde, still und heimlich verschwunden, bevor sie überhaupt gestartet ist. (Handelsblatt)

WELTWIRTSCHAFT - Die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier hat davor gewarnt, dass die Politik von US-Präsident Donald Trump zu einer globalen Rezession führen könnte. "Trumps Zickzackkurs bei den Zöllen löst weltweit Unsicherheit aus, und das ist Gift für unternehmerische Investitionen", sagte die Ökonomieprofessorin an der University of California den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es gibt ernsthaft die Gefahr einer Rezession - nicht nur in den USA. Das Szenario einer sogenannten Trumpcession - einer von Trump ausgelösten Talfahrt der Weltwirtschaft - ist durchaus real. Das hätte deutliche Auswirkungen auf Deutschland und Europa." (Funke Mediengruppe)

MIGRATION - Die SPD will die von CDU-Chef Friedrich Merz geplante Migrationswende in den Koalitionsverhandlungen nicht mittragen. Wie die Bild-Zeitung unter Berufung auf Verhandlungskreise berichtet, lehnt die SPD in der Arbeitsgruppe "Innen und Recht" vor allem die Unions-Forderung nach generellen Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Landesgrenze ab. Demnach gibt es Streit um die Frage, ob Deutschland seine EU-Nachbarstaaten über die Zurückweisungen vorab nur informieren oder deren Einwilligung einholen muss. (Bild)

