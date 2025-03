The following instruments on XETRA do have their first trading 20.03.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 20.03.2025Aktien1 AU000000IPD8 ImpediMed Ltd.2 US7811541090 Rubrik Inc.3 US72651A2078 Plains GP Holdings L.P.Anleihen/ETF1 US345397G727 Ford Motor Credit Co. LLC2 US760759BM13 Republic Services Inc.3 US98389BBE92 Xcel Energy Inc.4 US98389BBD10 Xcel Energy Inc.5 XS3029558676 Amadeus IT Group S.A.6 USU09513KJ76 BMW US Capital LLC7 US80282KBN54 Santander Holdings USA Inc.8 US80282KBQ85 Santander Holdings USA Inc.9 USU09513KL23 BMW US Capital LLC10 XS3016301825 ASB Bank Ltd.11 USU09513KM06 BMW US Capital LLC12 FR001400YCA5 BNP Paribas S.A.13 US345397G982 Ford Motor Credit Co. LLC14 USU68281AZ41 Oncor Electric Delivery Co. LLC15 USU68281AY75 Oncor Electric Delivery Co. LLC16 US345397G800 Ford Motor Credit Co. LLC17 USU09513KG38 BMW US Capital LLC18 DE000HEL0E20 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale19 DE000HEL0E38 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HEL0E12 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HEL0EZ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 XS2565027989 Morgan Stanley Europe23 IE000ESLTCW9 Invesco Euro Government Bond 7-10 Year UCITS ETF