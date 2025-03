Der DAX notiert so nah an seinem Rekordhoch, dass er am Freitag bei einer Zustimmung des Bundesrats zum Finanzpaket einen Anlauf auf neue Höchststände wagen könnte. Wie erwartet hat die Fed die Leitzinsen nicht angetastet. Und wie erhofft hat sie das Tempo verlangsamt, mit dem sie die Größe ihrer Bilanz reduziert. Klingt auf den ersten Blick positiv für den Aktienmarkt. Allerdings weist die Notenbank nun auch auf steigende wirtschaftliche Risiken hin - etwas, das sie beim letzten Mal noch nicht getan hat.

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Zahl der Erwerbstätigen in den USA in den kommenden Monaten zurückgehen wird, weshalb die heute aufgeschobene Zinssenkung später im Jahresverlauf erfolgen dürfte. Um zu vermeiden, dass die Märkte bis dahin völlig auf sich allein gestellt bleiben, wurden die quantitativen Straffungsprogramme zurückgefahren. Die Unsicherheit in Bezug auf die Handels- und Wirtschaftspolitik stellt die hart erkämpften Fortschritte der Fed auf die Probe - Fortschritte, die es geschafft haben, das Wachstum mit dem Kampf gegen die Inflation in Einklang zu bringen.

Es ist ein schwieriges Puzzle für die Fed, das sie angesichts dieser neuen politischen Herausforderungen lösen muss. Sie wird sich mehr Zeit nehmen, um sich zu orientieren. Was daraus wird, dass sie ihre Wachstumsprognosen zwar einkürzt, aber trotzdem nicht mehr als zwei Leitzinssenkungen für 2025 vorhersagt, bleibt unter dem Trostpflaster des eingedampften QT-Programms zunächst allerdings unsichtbar.

Charts zu den heutigen Themen am Finanzmarkt, weitere Videos und Marktkommentare von Jochen Stanzl finden Sie im Laufe des Tages auf cmcmarkets.com.

