Wie erwartet setzten am Mittwoch Gewinnmitnahmen ein, nachdem das historische Finanzpaket am Vortag die erste Hürde im Bundestag genommen hatte. Am Freitag muss es noch die zweite Hürde nehmen, für die ebenfalls eine Zweidrittelmehrheit erforderlich ist, diesmal aber im Bundesrat. Der Dax fiel im Vorfeld des Fed-Entscheids zeitweise bis auf 23.136 Punkte zurück und entfernte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...