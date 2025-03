DJ EUREX/Bund-Future nach Fed-Sitzung höher

DOW JONES--Der Bund-Future notiert im Handelsverlauf am Donnerstag gegen 8.05 Uhr 15 Ticks höher bei 128,6 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 128,5 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,62, das -tief bei 128,43 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.594 Kontrakte.

"Der Bund-Future kann auf der Oberseite allmählich Boden gut machen", so die Analysten der Helaba. Die Hürde bei 128,30 wurde am Vortag überwunden, bei 128,83 Prozent liege das 38,2-Retracement und damit der nächste Widerstand. Unterstützungen macht das Haus in der Zone 126,53/64 Prozent aus, in der sich das Kontrakttief befindet.

"Die Zinssenkungserwartungen haben im Nachgang der FOMC-Sitzung leicht zugenommen", heißt es bei der Helaba. Nun stehen in Großbritannien, Schweden und der Schweiz Zinsentscheidungen auf dem Programm. Während die Bank von England (BoE) den Basiszins nach der jüngsten Senkung bei 4,50 Prozent belassen dürfte, zeichnet sich laut Händlern bei der Schweizerischen Nationalbank (SNB) eine Senkung um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent ab. "Es könnte die letzte Senkung im laufenden Zyklus sein", so die Helaba.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2025 03:14 ET (07:14 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.