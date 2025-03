Der kolumbianische Energieriese erwägt Windprojekt-Übernahmen und plant Kreditaufnahmen von bis zu 2 Milliarden Dollar für Wachstum und Nachhaltigkeitsinitiativen.

Ecopetrol, Kolumbiens staatlicher Energiekonzern, verfolgt aktiv strategische Investitionen und finanzielle Maßnahmen zur Stärkung seines Energieportfolios und seiner betrieblichen Kapazitäten. Das Unternehmen erkundet Investitionen im Bereich erneuerbarer Energien, darunter potenzielle Übernahmen von Windprojekten, die von multinationalen Konzernen verwaltet werden. Aktuell erzeugt Ecopetrol 60% der für seinen Betrieb benötigten Energie und strebt eine Diversifizierung seiner Energiematrix durch die Integration von Windprojekten an. Julian Lemos, Ecopetrols Vizepräsident für Strategie und Neue Geschäftsfelder, deutete an, dass Ankündigungen zu diesen Investitionen in den kommenden Wochen oder Monaten zu erwarten sind.

Zur Finanzierung von Akquisitionen und strategischen Investitionen plant Ecopetrol, in diesem Jahr bis zu 2 Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Schulden aufzunehmen. Das Unternehmen erwägt verschiedene Finanzierungsoptionen, darunter Bankkredite und Kapitalmarktinstrumente. Camilo Barco, Corporate Vice President of Finance, erklärte, dass der Vorstand 1 Milliarde US-Dollar an struktureller Verschuldung und eine zusätzliche Milliarde als temporäre Maßnahme genehmigt hat.

Offshore-Gasprojekt und Lizenzen

In Zusammenarbeit mit Petrobras treibt Ecopetrol die Entwicklung des Offshore-Gasprojekts Tayrona im Karibischen Meer voran. Das Projekt verfügt über bestätigte Reserven von etwa 6 Billionen Kubikfuß Erdgas, die als wirtschaftlich rentabel eingestuft wurden. Die für den Fortschritt des Projekts erforderlichen Lizenzen sollen voraussichtlich bis Mitte 2026 erteilt werden. Der Bau einer Gaspipeline soll danach beginnen, mit dem Ziel, die Produktion bis Ende 2028 oder 2029 aufzunehmen.

Ecopetrol hat zudem Änderungen in seinem Aufsichtsrat bekannt gegeben, darunter die Nominierung von Dr. Luis Felipe Henao Cardona als Kandidat, nachdem der Staat sich als Mehrheitsaktionär erklärt hat. Zusätzlich hat das Unternehmen ein Market-Maker-Programm für seine Aktien an der kolumbianischen Börse implementiert und Vereinbarungen mit Liquiditätsanbietern getroffen, um die Handelsbedingungen und den Aktionärswert zu verbessern.

Finanzielle Leistung und Ausblick

Das Unternehmen meldete für 2024 starke operative und finanzielle Ergebnisse mit Einnahmen von 133,3 Billionen COP und einem Nettogewinn von 14,9 Billionen COP. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Amortisation (EBITDA) belief sich auf 54,1 Billionen COP, was einer Marge von 41% entspricht. Ecopetrol erreichte ein Rekordproduktionsniveau von 746.000 Barrel Öläquivalent pro Tag, was einem Anstieg von 1,2% im Jahresvergleich entspricht.

Der strategische Fokus von Ecopetrol umfasst die Diversifizierung seines Energieportfolios durch Investitionen in erneuerbare Energien, die Sicherung von Finanzierungen für Wachstumsinitiativen und die Förderung bedeutender Energieprojekte zur Stärkung der Energieinfrastruktur Kolumbiens. Mit diesem proaktiven Ansatz zielt das Unternehmen darauf ab, seine Position im sich wandelnden Energiesektor zu festigen und gleichzeitig zur nationalen Energiesicherheit beizutragen.

