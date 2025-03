LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Das Halbleiterunternehmen Elmos will seinen Aktionären für das vergangene Jahr eine höhere Dividende zahlen. So schlägt das Unternehmen die Ausschüttung von 1,00 Euro je Aktie vor, nach 0,85 Euro im Vorjahr, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Das Konzernergebnis steigerte Elmos wie bereits bekannt deutlich auf 128,7 Millionen Euro, nach rund 99 Millionen Euro im Vorjahr. Dabei profitierte das Unternehmen auch von dem Verkauf seiner Waferfertigung.

Elmos hat bereits im Februar vorläufige Zahlen für 2024 und den Ausblick auf das laufende Jahr vorgelegt. 2024 erhöhte sich der Umsatz um 1,1 Prozent auf 581,1 Millionen Euro, bekräftigte das Unternehmen. Das Ebit verbesserte sich um 14,6 Prozent auf 172,6 Millionen Euro. Bereinigt um Sonderefffekte ging das operative Ergebnis jedoch zurück, die entsprechende Ebit-Marge sank um 1,1 Prozentpunkte auf 25,1 Prozent./nas/stk