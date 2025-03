NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Die Aktionäre von Krones können sich auf eine deutlich höhere Dividende freuen. Der Hersteller von Verpackungs- und Abfüllanlagen will für das vergangene Jahr 2,60 Euro je Aktie zahlen, wie das Unternehmen am Donnerstag in Neutraubling mitteilte. Im Vorjahr waren es 40 Cent weniger. 2024 steigerte Krones sein Konzernergebnis um fast ein Viertel auf 277,2 Millionen Euro.

Das Unternehmen hatte bereits im Februar vorläufige Zahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden. So knackte Krones 2024 mit rund 5,3 Milliarden erstmals die Umsatzmarke von fünf Milliarden und verbesserte sich dabei um gut 12 Prozent. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) kletterte um 17,5 Prozent auf gut 537 Millionen Euro. Dabei profitierte Krones unter anderem von einer guten Kapazitätsauslastung, laufenden Maßnahmen zur Kostensenkung und Effizienzsteigerung sowie einem stabilen Preisniveau.

Seinen ebenfalls bereits im Februar vorgelegten Ausblick für 2025 bestätigte das Unternehmen und erwartet weitere Zuwächse bei Umsatz und Ebitda-Marge./nas/jha/