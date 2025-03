NordicTrack iFIT stellen das einzige offiziell lizenzierte Tour de France Indoor Bike vor. Dieses smarte Bike wurde für Radsportbegeisterte entwickelt, die den Nervenkitzel der Tour erleben möchten, und ermöglicht es Benutzern, von zu Hause aus über iFIT an hochkarätigen, immersiven Trainingseinheiten teilzunehmen.

Ein Indoor-Bike für ein einzigartiges, immersives Erlebnis!

Die Tour de France, ein legendäres Radsport-Event, steht für Leidenschaft, Leistung und Selbstverbesserung. Inspiriert von diesem legendären Rennen verbindet das NordicTrack Tour de France Indoor Bike ein symbolträchtiges Design mit modernster Technologie. Das smarte Fahrrad versetzt Radsportbegeisterte auf berühmte Strecken und lässt sie an der Seite renommierter Fahrer trainieren.

"Wir sind stolz darauf, das einzige offiziell lizenzierte Tour de France Indoor Bike auf dem Markt entwickelt zu haben, das Radsportbegeisterten ein intensives, authentisches Trainingserlebnis bietet. Dank der iFIT-Technologie bringt jeder Pedaltritt die Benutzer den einzigartigen Empfindungen der Tour-Fahrer näher und das ganz bequem von zu Hause aus", sagt Bart Muller, iFIT Chief International Officer

Mit der iFIT-App können Benutzer an der Seite legendärer Sportler durch atemberaubende Landschaften, wie die Berge Mallorcas, fahren, begleitet von einigen der weltbesten Radfahrer. Das Programm umfasst 20 Sitzungen mit professionellem Coaching um den Benutzern zu helfen, eine optimale Fitness zu erreichen und zu erhalten. Der renommierte Profi-Trainer und Radfahrer Kevin Poulton hat ein effektives Programm entwickelt, das sowohl Trainingseinheiten auf dem Rad als auch außerhalb des Rads umfasst, um die Leistung zu verbessern. Radfahrerlegenden wie Nicholas Roche, Jens Voigt, Bradley Wiggins, Coryn Labecki und Dani Rowe motivieren Amateurfahrer, ihre Erfahrungen während der Trainingsreise zu teilen!

"Wir freuen uns, die Einführung des neuen, offiziell lizenzierten NordicTrack-Indoor-Fahrrads für die Tour de France bekannt zu geben", sagt Julien Goupil, Direktor für Medien und Partnerschaften bei A.S.O. "NordicTrack ist ein langjähriger, historischer Partner der Tour de France und bringt mit diesem offiziell lizenzierten Indoor-Fahrrad die Energie des berühmtesten Radrennens der Welt in die Häuser von Radsportbegeisterten auf der ganzen Welt.

Ausgestattet mit einem Freilauf, digitalen Schalthebeln und einem Rennradlenker, vermittelt dieses Fahrrad das Gefühl, im Freien zu fahren. Die präzise Positionseinstellung und die austauschbaren Pedale sorgen für optimalen Komfort und individuelle Anpassung für jeden Benutzer. Mit seinem anpassbaren digitalen Schaltsystem und der hinteren Kassette mit bis zu 13 Ritzeln passt sich das NordicTrack Tour de France Indoor Bike an verschiedene Trainingsintensitäten an. Mit dem "Set it and forget it"-Modus können Fahrer ein Leistungsziel in Watt einstellen, wobei das Fahrrad den Widerstand automatisch anpasst, um das gewünschte Leistungsniveau beizubehalten.

Dieses Fahrrad ist in einer nummerierten limitierten Auflage erhältlich und wurde entwickelt, um Tour de France-Enthusiasten das ultimative Raderlebnis von zu Hause aus zu bieten.

Empfohlener Preis: 2.999

2.999 Verfügbarkeit: ab sofort unter https://www.nordictrack.fr/velo-appartement/velo-indoor-nordictrack-tour-de-france

Über iFIT Inc.

iFIT ist ein weltweit führender Anbieter intelligenter Fitnesssoftware und NordicTrack ist einer der bekanntesten Namen im Bereich Fitnessgeräte. Gemeinsam haben sie es sich zum Ziel gesetzt, die fortschrittlichsten und individuellsten Fitnesserlebnisse zu bieten, die es gibt. Ihre innovativen Produkte und fesselnden Inhalte sollen Benutzer auf jeder Stufe ihrer Fitnessreise inspirieren, motivieren und anleiten. Weitere Informationen finden Sie unter iFIT.com.

