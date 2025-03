Die Xiaomi-Aktie bleibt auf Rekordjagd und notiert in diesem Jahr bereits mit fast +70% im Plus. Am Mittwoch erreichte der Titel an der Heimatbörse in Hongkong einen weiteren Höchststand bei 59,45 HK$. Wo geht die Reise bei der chinesischen Tech-Perle in diesem Jahr noch hin? Erwartungen übertroffen Untermauert wird die Erfolgsgeschichte durch starke Zahlen. Am Dienstag meldete das Tech-Unternehmen die Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr ...

