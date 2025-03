Die TUI-Aktie hat am Mittwoch den vierten Handelstag in Folge zugelegt. Doch könnte bei dem MDAX-Konzern jetzt noch ein größerer Kursanstieg möglich sein? Zumindest die Analysten von JP Morgan scheinen optimistisch zu sein. JP Morgan ist optimistisch Am Mittwoch hat die TUI-Aktie massiv von einer positiven Studie der US-Investmentbank JP Morgan profitiert. So startete Analyst Karan Puri den Wert mit Overweight und mit einem Kursziel von 12 €. Dies ...

