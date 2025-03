Der britische Versicherungsriese verzeichnet einen Gewinnsprung von 10% durch Expansion in asiatischen Märkten und strategische Netzwerkerweiterung seiner Vertriebsagenten.

Der britische Versicherungskonzern Prudential plc verzeichnete im Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Gewinnanstieg. Der Konzern meldete einen IFRS-Gewinn nach Steuern von 2,4 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 1,7 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Der bereinigte operative Gewinn vor Steuern stieg um beachtliche 10 Prozent auf 3,1 Milliarden US-Dollar an. Der bereinigte Gewinn pro Aktie erhöhte sich auf 89,7 Cent, was einer Verbesserung von 8 Prozent entspricht. Besonders erfreulich entwickelte sich das Neugeschäft mit einem Wachstum von 11 Prozent auf 3,08 Milliarden US-Dollar. Prudential profitierte dabei insbesondere von starken Geschäftsentwicklungen in den Märkten Asiens und Afrikas. Ein weiterer Wachstumstreiber war die Ausweitung des Agentennetzes, das in der zweiten Jahreshälfte 2024 von 63.000 auf 67.000 Agenten anwuchs. Die verbesserte Cashflow-Situation im Neugeschäft, ein optimiertes Management der Gesundheitsversicherungsansprüche sowie Fortschritte in der IT-Infrastruktur trugen ebenfalls zum Gewinnwachstum bei.

Dividendenerhöhung und Zukunftsaussichten

Für Anleger besonders interessant dürfte die Ankündigung einer zweiten Zwischendividende von 16,29 US-Cent pro Aktie sein. Die Gesamtdividende für das Jahr 2024 beläuft sich damit auf 23,13 Cent je Anteilsschein. Anteilseigner haben die Möglichkeit, ihre Dividenden in britischen Pfund, Hongkong-Dollar oder US-Dollar zu erhalten, wobei entsprechende Währungswahlen bis zum 22. April 2025 getroffen werden müssen. Alternativ bietet Prudential auch eine Scrip-Dividende an, bei der Aktionäre anstelle einer Bardividende neue Stammaktien erhalten können. Für das Geschäftsjahr 2025 zeigt sich der Konzern optimistisch: Prudential erwartet ein Wachstum von über 10 Prozent beim Neugeschäftsgewinn, beim bereinigten Gewinn pro Aktie sowie beim operativen freien Überschuss aus dem laufenden Versicherungs- und Vermögensverwaltungsgeschäft. Auf Basis dieser positiven Prognose plant das Unternehmen, die Dividende je Aktie um mindestens 10 Prozent zu erhöhen, was die zuversichtliche Haltung des Managements unterstreicht.

